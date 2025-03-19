土地取得停車場證 享優稅

屏東財稅局提醒，依《停車場法》規定，若土地已取得停車場登記證，或依《都市計畫法》設置供公共使用之停車場用地，地主可申請按千分之10優惠稅率計徵地價稅。

財稅局表示，若依停車場法規定設置的「臨時路外停車場」，就不符合優惠稅率適用範圍，因此仍須按一般用地稅率課徵地價稅。換言之，只有依法取得停車場登記證，並符合供公共使用條件的停車場用地，才能享有千分之10的優惠稅率。

舉例來說，王先生利用閒置空地，依規定設置臨時路外停車場，並向稅務機關詢問是否可適用特別稅率，但財稅局回應，臨時路外停車場不在行政院核定範圍內，無法適用千分之10特別稅率，仍須按一般用地稅率課徵地價稅，且已核准適用特別稅率停車場用地，若未依主管機關核定規劃使用，仍將恢復適用一般用地稅率。

財稅局提醒，已適用特別稅率的私有土地，如停車場登記證核准設置年限屆滿，應重新申請換發新證，並於當年度9月22日前檢附相關證明文件向土地所在地稅捐機關提出申請，經審核通過後，才能繼續適用特別稅率。