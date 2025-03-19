營業人車輛過戶 要開發票

財政部南區國稅局表示，營業人名下車輛若過戶，不論是買賣交易或無償移轉，皆應依法開立統一發票，若未開立發票，可能面臨罰款與補稅風險。

國稅局指出，營業人常因疏忽未開發票而被罰款，有三種情況特別需要注意，首先，自用小客車過戶仍須開發票。營業人若購買乘人小汽車供自用，據營業稅法規定，進項稅額不可扣抵銷項稅額，即便無法抵扣，當車輛過戶時，仍須依法開立統一發票。

第二，無償移轉仍視為銷售，須開發票，營業人名下車輛若無償移轉他人，即使未收取任何費用，仍視為銷售貨物，營業人仍需開立統一發票並報繳營業稅，雖然無償移轉不涉及實際交易金額，但政府仍將其視為一種銷售行為，因此發票開立與申報義務仍不能忽視。

第三，獨資營業人車輛轉為個人使用也須開發票，若獨資經營者將營業登記名下車輛過戶給個人自用，儘管是內部轉移，仍須開立統一發票並報繳營業稅。此類情況通常出現在營業人將車輛用於私人用途時，但即使是內部調撥，仍須依法辦理。

此外，車輛若報廢回收，部分款項也須開發票，所獲得回收獎勵金，像是政府補助，不須開發票，但就報廢車的回收金額，則須開立統一發票並報繳營業稅，這是基於回收過程中的交易金額仍屬於貨物銷售，須依法納稅。

國稅局提醒，營業人在車輛過戶或報廢前，應了解相應稅務義務，確保按照規定開立統一發票，若對開票流程不確定，可向當地國稅局或專業會計師求助，避免因不明規定而產生法律風險。