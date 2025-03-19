快訊

比特犬咬傷人…呂秋遠：飼主最需要反省 狗不適合再還給他

凍番薯！新竹關西4.2度 明晨前仍寒冷 高山有降雪機會

川普與普亭通話 白宮：雙方同意俄烏針對能源和基礎設施停火

贈與公設保留地避稅 行不通

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

財政部南區國稅局表示，贈與公共設施保留地給配偶或直系血親如子女、孫子女等，可免徵贈與稅，但若藉由這項優惠取巧安排移轉應稅財產，達到避稅目的，國稅局將會依規定補稅，並須加徵滯納金及利息。

公共設施保留地是指政府依都市計畫，為未來興建公園、道路、學校等公共設施所預先劃定的土地，這類土地雖然仍屬私人所有，但因受都市計畫限制，土地用途受限，所有權人不得自由開發利用，為減輕地主負擔，政府提供多項稅賦優惠。

南區國稅局表示，其中一項租稅減免即是免徵贈與稅，根據《都市計畫法》規定，若地主將公共設施保留地贈與給配偶或直系血親，可享贈與稅免稅優惠。

國稅局解釋，這項優惠目的，是為了減輕家族內部傳承的財務壓力，並非讓地主藉此規避稅賦、進行土地交易，若有藉由贈與方式掩飾實際財產移轉行為，國稅局仍會依實質課稅原則進行認定，依法課稅。

舉例來說，陳先生在2024年6月申報，將一筆公共設施保留地贈與給孫子小陳，並獲得國稅局核發的免稅證明，小陳卻在取得土地的次月，便將該筆土地以2,000多萬元的價格賣給建商。

國稅局進一步調查後發現，陳先生其實在贈與孫子土地的同時，就已與建商簽訂買賣契約，等到小陳正式取得土地後，再將其轉讓給建商並收取售價。

國稅局認定，陳先生是利用「贈與公共設施保留地可免稅」的名義，實際上讓孫子獲得2,000多萬元的土地出售款，這筆款項才是真正的贈與財產，基於經濟實質原則，國稅局依法補徵贈與稅，並額外加徵15%滯納金與利息。

國稅局提醒，為避免違規受罰，民眾若有類似情形，應在未被檢舉、國稅局未開始調查前主動補報補繳贈與稅，以免因規避稅負遭補稅，還得額外支付滯納金及利息。國稅局建議，長輩傳承財產可採分年贈與，每位贈與人每年可享有244萬元免稅額，只要在免稅額內，將財產分年移轉給子女，就能夠合法節稅。

延伸閱讀

遭王婉諭控服務處侵占國有地 藍委林思銘：立即拆除復原

情侶休息摩鐵又少一間 建商砸2.4億元買台南安平老摩鐵

解決美住屋不足…川普想釋出聯邦土地蓋房 得先挑戰法規

紐時：川普、普亭通話止戰 恐淪為瓜分烏克蘭

相關新聞

贈與公設保留地避稅 行不通

財政部南區國稅局表示，贈與公共設施保留地給配偶或直系血親如子女、孫子女等，可免徵贈與稅，但若藉由這項優惠取巧安排移轉應稅...

營業人車輛過戶 要開發票

財政部南區國稅局表示，營業人名下車輛若過戶，不論是買賣交易或無償移轉，皆應依法開立統一發票，若未開立發票，可能面臨罰款與...

土地取得停車場證 享優稅

屏東財稅局提醒，依《停車場法》規定，若土地已取得停車場登記證，或依《都市計畫法》設置供公共使用之停車場用地，地主可申請按...

烏龍稅單15年內可退稅 多繳稅不只退錢還有這補償

屏東財稅局表示，《稅捐稽徵法》規定，若因政府機關錯誤導致多繳稅款（俗稱烏龍稅單），退稅申請期限可延長至15年。但須注意，...

國稅局AI出擊 獵漏營業稅

各區國稅局陸續展開營業稅查核，財政部北區國稅局表示，財政部已經導入人工智慧（AI）以大數據分析技術，建構「AI智能選案模...

財部：不宜廢印花稅、娛樂稅

立委要求財政部評估廢除娛樂稅、印花稅，財政部書面報告昨（17）日出爐，經蒐集地方意見後，認為娛樂稅、印花稅為地方重要財源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。