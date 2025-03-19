贈與公設保留地避稅 行不通

財政部南區國稅局表示，贈與公共設施保留地給配偶或直系血親如子女、孫子女等，可免徵贈與稅，但若藉由這項優惠取巧安排移轉應稅財產，達到避稅目的，國稅局將會依規定補稅，並須加徵滯納金及利息。

公共設施保留地是指政府依都市計畫，為未來興建公園、道路、學校等公共設施所預先劃定的土地，這類土地雖然仍屬私人所有，但因受都市計畫限制，土地用途受限，所有權人不得自由開發利用，為減輕地主負擔，政府提供多項稅賦優惠。

南區國稅局表示，其中一項租稅減免即是免徵贈與稅，根據《都市計畫法》規定，若地主將公共設施保留地贈與給配偶或直系血親，可享贈與稅免稅優惠。

國稅局解釋，這項優惠目的，是為了減輕家族內部傳承的財務壓力，並非讓地主藉此規避稅賦、進行土地交易，若有藉由贈與方式掩飾實際財產移轉行為，國稅局仍會依實質課稅原則進行認定，依法課稅。

舉例來說，陳先生在2024年6月申報，將一筆公共設施保留地贈與給孫子小陳，並獲得國稅局核發的免稅證明，小陳卻在取得土地的次月，便將該筆土地以2,000多萬元的價格賣給建商。

國稅局進一步調查後發現，陳先生其實在贈與孫子土地的同時，就已與建商簽訂買賣契約，等到小陳正式取得土地後，再將其轉讓給建商並收取售價。

國稅局認定，陳先生是利用「贈與公共設施保留地可免稅」的名義，實際上讓孫子獲得2,000多萬元的土地出售款，這筆款項才是真正的贈與財產，基於經濟實質原則，國稅局依法補徵贈與稅，並額外加徵15%滯納金與利息。

國稅局提醒，為避免違規受罰，民眾若有類似情形，應在未被檢舉、國稅局未開始調查前主動補報補繳贈與稅，以免因規避稅負遭補稅，還得額外支付滯納金及利息。國稅局建議，長輩傳承財產可採分年贈與，每位贈與人每年可享有244萬元免稅額，只要在免稅額內，將財產分年移轉給子女，就能夠合法節稅。