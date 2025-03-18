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國產署再釋50宗都更分回宅 台北星鑽捲土重來

中央社／ 台北18日電

財政部國產署北區分署近日再次標售都更分回宅，一共50標，將於4月8日開標，其中，鄰近台北市捷運忠孝復興站的「台北星鑽」18宗精華地段房地捲土重來，最受市場矚目。

國產署標售的都更分回宅多為早年開發、近年蓋好分回的已開發案件，針對分回房地，都會先評估是否有做社會住宅或辦公廳舍需求，若沒有前述需求，才會辦理標售。

國產署北區分署今年初一口氣釋出台北市62宗都更分回房地，最終僅3戶標脫，3月12日再次公告釋出50宗，訂於4月8日開標。

其中最受市場矚目者，為鄰近捷運忠孝復興站的台北市大安區懷生段二小段「台北星鑽」18宗房地，再次上架標售，每戶底價落在新台幣3億至4.7億元之間，坪數介於138坪到206坪左右。

國產署 都更

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