貨物稅申報免煩惱！關務署推「預先審核」當業者神隊友

隨著市場上新型產品不斷推出，單靠產品名稱或外觀，往往難以判斷是否應課徵貨物稅。為了避免爭議，財政部關務署副署長蘇淑貞建議，進口廠商如果對進口貨物是否屬於應稅範圍有疑問，可事先向進口地的海關申請「預先審核」，確保進口流程順利。

蘇淑貞進一步說明，目前貨物稅的課徵範圍涵蓋七大類產品，包括橡膠輪胎、水泥、飲料品、平板玻璃、油氣類、電器類及車輛類。在海關進口稅則的「稽徵特別規定」欄位中，若標示有T（應課徵貨物稅）或T*（部分應課徵貨物稅）代碼，僅供進口人參考，實際是否需繳納貨物稅，仍需依據《貨物稅條例》規定辦理。

為讓業者能更方便判斷，財政部提供「預先審核」機制。業者可在貨物進口前，填寫「進口貨物貨物稅徵免申請書」，並檢附相關型錄、操作說明及圖樣等文件，向各地海關申請預先審核。

此外，財政部也在「稅務入口網」設立「預先審核貨物稅徵免專區」，提供申請書下載及過去核復案例的查詢，方便業者參考。

蘇淑貞舉例，例如超低溫冷凍櫃因用途特殊，並非一般家用冰箱，因此不屬於應課徵貨物稅的範圍；手錶也不是應稅貨物。

然而，依據《貨物稅條例》，電烤箱須課徵15%的貨物稅，而氣炸鍋若為封閉箱型、以電加熱烘烤食物，也在應稅範圍內。但若是三明治烤盤，因不屬於箱型結構，則不需課徵貨物稅。

此外，貨物稅中的「電器類」共涵蓋九種產品，包括電冰箱、彩色電視機、冷暖氣機、除濕機、錄影機、電唱機、錄音機、音響組合及電烤箱，這些產品進口時，應特別留意是否需繳納貨物稅。

關務署提醒業者，透過預先審核機制，可避免進口後才發現需補稅或產生爭議的情況，歡迎多加利用，以確保進口作業順利無誤。