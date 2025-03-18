1-4月發票獎項、組數不變

財政部賦稅署昨（17）日公布，今年1月至4月統一發票將維持現有獎項設置和組數，也就是1,000萬元特別獎、200萬元特獎各一組，頭獎至六獎各三組，雲端發票專屬獎也維持256萬6,030組。

賦稅署指出，雲端發票專屬獎包括100萬元獎項30組、2,000元獎項1.6萬組、800元獎項10萬組、500元獎項245萬組。

過往財政部為推廣雲端發票，若預算允許下會加開小獎獎項，但財政部昨日公布，今年1-4月期雲端發票獎項維持現狀。

賦稅署表示，財政部自2024年3月至8月期起，雲端發票500元獎項組數已自165萬組增至195萬組，而從2024年9至10月期起，該獎項開獎組數再增加50萬組至現行的245萬組。

賦稅署表示，經審慎評估預算後，決定今年1至4月開獎將維持現行獎項設置及組數不變，後續會依獎金經費執行狀況和餘裕來動態調整。