醫師掛號收入費用率調升

財政部昨（17）日公告2024年「執行業務者」費用標準，2025年5月報稅適用。其中僅中醫師、西醫師掛號費收入所適用的費用率調高，具減稅效果。

執行業務者是指非基於僱傭關係提供專業性勞務，在受託範圍具有獨立裁量權，例如律師、建築師、醫師等，其執行業務所得在減除成本費用後，併入個人綜所稅申報。

財政部每年都會公布執行業務者收入標準、費用標準，當執行業務者未依法辦理申報，或未依法設帳記載並保存憑證，或未能提供證明所得額的帳簿文據時，就依據部頒標準來計算其收入及費用。

財政部公布去年費用標準，其中，中、西醫師掛號費收入，收取金額150元以上者，由78%調高2個百分點至80%；收取金額150元以下，則調升12個百分點至90%。其餘業別費用標準則維持不變。