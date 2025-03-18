財部：不宜廢印花稅、娛樂稅

立委要求財政部評估廢除娛樂稅、印花稅，財政部書面報告昨（17）日出爐，經蒐集地方意見後，認為娛樂稅、印花稅為地方重要財源，不宜廢止。不過娛樂稅課徵項目可檢討，行政院已提出修正草案，建議維持院版草案。

立法院財政委員會去年底審查牌照稅法修法時，民進黨立委郭國文、民眾黨立委黃珊珊都關注，新版財劃法三讀後，地方財源充足，財源籌措不再困難，建議應廢除娛樂稅、印花稅，財政部允諾將評估。

財政部書面報告指出，今年元月再次徵詢地方政府意見，在娛樂稅方面，為保留地方自有財源與財政自主空間，絕大多數地方政府認為，不宜廢除娛樂稅，不過針對藝文活動及競技比賽的娛樂稅課稅項目，多數地方政府考量稅收影響，民眾參與程度高，應鼓勵推廣等因素，認為可檢討修正。

財政部表示，去年行政院會已通過《娛樂稅法》修法，授權地方政府自行決定是否停徵電影等藝文活動及競技比賽娛樂稅，另也調降多數項目法定稅率。例如電影上限稅率由30％（國片）及60％（外片）一律降為15％；職業性歌唱、說書等，稅率自30％降至15％。

至於印花稅，財政部表示，絕大多數地方政府鑑於印花稅為地方穩定、重要財源，稽徵成本較其他稅目低，且稅收逐年成長，地方皆希望維持現行稅制。

外界認為印花稅有重複課稅疑慮，地方政府認為，印花稅是對「憑證」課稅，營業稅是對「銷售貨物或勞務行為」課稅，二者課稅性質不同；過去實施新制營業稅時，已就兼具銀錢收據性質的統一發票及具有發票性質的銀錢收據，均不再課徵印花稅，無重複課稅問題。