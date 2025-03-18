國稅局AI出擊 獵漏營業稅
各區國稅局陸續展開營業稅查核，財政部北區國稅局表示，財政部已經導入人工智慧（AI）以大數據分析技術，建構「AI智能選案模型」，今年也擴大蒐集交易資訊，各種營業人逃漏稅樣態都將無所遁形。
國稅局每年都會例行展開營業稅查核，以北區國稅局為例，就是在4月1日起執行查核。北區國稅局表示，為維護租稅公平、遏止逃漏稅，4月起執行今年度營業稅選案查核，營業人應儘速自我檢視，若有因一時疏忽而造成逃漏稅者，應依規定自動補報補繳所漏稅款，以免受罰。
國稅局指出，財政部已導入AI分析技術，建構選案模型，系統化就各種違章漏稅態樣來精準選案。
國稅局表示，今年營業稅查核，除擴大蒐集網路銷售營業人交易資訊，並運用AI科技進行選案查核，重點包括營業人短漏開立統一發票、虛報進項稅額、未依規定辦理稅籍登記、不可適用零稅率銷售額申報適用零稅率等情況。
此外網路交易向來是國稅局查核重點，國稅局針對網路銷售貨物或勞務的網路交易等，都將加強查核是否涉及逃漏營業稅。
國稅局也指出，為促使黃金路段營業人、具高人氣聲量營業人，像是排隊名店、媒體報導關注店家、夜市、理髮業及不動產轉租賃等營業人，應依法辦理稅籍登記及開立統一發票報繳營業稅，這些營業人也都列為查核重點。
國稅局提醒，業者銷售額若達使用統一發票標準，或已不符合免開立統一發票條件，將依法要求其改為開立統一發票。
舉例來說，早餐店老闆阿明最初開店時，國稅局核定其每月銷售額為18萬元，適用查定課徵營業稅制度，無需開立統一發票，然而隨著生意愈來愈好，阿明開始提供線上點餐服務，國稅局依蒐集到的資料計算後，發現其平均月銷售額已超過20萬元的門檻，須改為開立統一發票。
國稅局強調，清查是為確保租稅公平，並協助具備條件業者順利轉為開立統一發票，避免因未依規定開立發票而挨罰，另外也鼓勵業者主動使用雲端發票，不僅提升交易便利性，也響應政府節能減碳，讓消費者與業者雙贏。
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