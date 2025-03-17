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檢舉爆量！「眾量級」賺1億全入家寧父母外幣帳戶？國稅局要查了
百萬YouTuber「眾量級」的Andy老師（王崇睿）和前女友家寧（張家寧）風波持續延燒。Andy日前在影片中透露，頻道營利長期進入前女友父母外幣帳戶，而非公司帳戶，引發逃漏稅嫌疑。財政部北區國稅局指出，已收到檢舉，由新莊稅徵所處理，若查證屬實，將要求補稅或處以罰金。
Andy日前在聲明影片中透露，2018年8月開始至2024年10月為止，群海娛樂的營業額和YouTube頻道的獲利總和，預估已超過新台幣1億，且YouTube頻道被暫停營利前，所有收入都進入了家寧父母個人外幣帳戶，而非匯入公司帳戶，引發張家逃漏稅嫌疑。
北區國稅局說明，一切依照「各級稽徵機關處理違章漏稅及檢舉案件作業要點」辦理，有檢舉案件都會受理，若查證屬實，將要求補稅或處以罰金。新莊稽徵所表示，此案經過這幾天發酵，相關檢舉案爆量，今日上班已開了2次會議，整理具名檢舉樣態，看如何迅速處理。
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