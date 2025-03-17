財劃法三讀後廢印花稅？財政部：地方盼維持現制課徵

立法院三讀通過修正財劃法，立委認為中央將額外釋出新台幣3753億元給地方政府，因此可重新思考廢除印花稅、娛樂稅等地方財源。根據財政部徵詢結果，地方認為藝文、競技比賽的娛樂稅可配合檢討廢除或停徵，但印花稅盼維持現制。

立法院財委會先前通過民進黨立委郭國文臨時提案，針對立法院通過修正財政收支劃分法，要求中央釋出3753億元給地方政府，恐將衝擊台灣中央預算。

臨時提案指出，面對過時且不合時宜的印花稅與娛樂稅，過去財政部皆以相關稅則為地方政府的重要財源，且替代財源的籌措仍有困難，還不宜廢止，作為反對廢止理由，但現今地方政府獲得3753億元收入，因此先前主張反對理由已不存在，請財政部重新研議廢除印花稅與娛樂稅，並向財委會提出書面報告。

根據財政部提交的書面報告，財政部已於今年1月間再次徵詢各地方政府意見，娛樂稅部分，為保留地方自有財源與財政自主空間，絕大多數地方政府認為，不宜廢除娛樂稅。

財政部指出，但就藝文活動及競技比賽的娛樂稅課稅項目，大多數地方政府考量稅收影響（113年稅收為3.76 億元，占全國娛樂稅稅收20.86億元僅18%）、民眾參與程度高，應鼓勵推廣等因素，認為可配合檢討修正，即廢除或授權停徵。

印花稅部分，財政部表示，絕大多數地方政府鑑於印花稅為地方穩定重要財源，稽徵成本較其他稅目低，且稅收有逐年成長趨勢，皆希望維持現行稅制。

財政部指出，經統計，113年印花稅稅收來源，保險金融業憑證及承攬契據稅額為115.72億元，占全國印花稅稅收188.24億元達61%；地方政府認為印花稅是對「憑證」課稅，營業稅則是對「銷售貨物或勞務行為」課稅，兩者課稅性質不同，無重複課徵問題。

財政部表示，娛樂稅及印花稅為地方自治重要財源，為保留地方自有財源與財政自主空間，尚不宜廢止；娛樂稅部分，建議維持行政院版修正內容，至印花稅部分，建議維持現制。

根據財政部提出的娛樂稅法修正草案，6大課稅項目的上限稅率折半，並開放地方政府可停徵演唱會、電影等藝文活動，以及職籃、職棒等競技比賽的娛樂稅，停徵應定明實施期限，經當地民意機關通過，並報財政部備查。