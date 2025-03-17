私運低價山寨品 要罰

經濟日報／ 記者胡順惠翁至威／台北報導
財政部關務署近日預告修法，針對私運侵權「山寨品」，未來將不再適用低價免罰，以打擊侵害智慧財產權的不法行為。根據法制流程推估，預計在今年6月上路。 聯合報系資料照
財政部關務署近日預告修法，針對私運侵權「山寨品」，未來將不再適用低價免罰，以打擊侵害智慧財產權的不法行為。根據法制流程推估，預計在今年6月上路。 聯合報系資料照

財政部關務署近日預告修法，針對私運侵權「山寨品」，未來將不再適用低價免罰，以打擊侵害智慧財產權的不法行為。根據法制流程推估，預計在今年6月上路。

關務署表示，現行海關規定，進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格未逾5,000元者，可免處罰鍰，但如果是槍砲、彈藥、毒品，則無論是低價或高價，都不適用免罰。

財政部近日預告修正減免處罰標準，新增「非屬真品平行輸入之侵害專利權、商標權或著作權者」，列入排除免罰範圍，以打擊侵權行為。

關務署解釋，向海關「報運」進出口貨物涉及侵害智財權者，原本就無免罰規定，但「私運」同樣貨物在5,000元以下卻可免罰，有違衡平，因此修正辦法，將私運仿冒品情況也排除免罰。

毒品 海關 財政部

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