列報名模條款 限三類費用

民眾申報所得稅時，薪資所得可採「定額減除」或「特定費用減除」（俗稱名模條款）二擇一，財政部提醒，只有服裝費、進修訓練費、職業工具支出等三大類費用可適用，且列報額度各自為薪資收入3%，合計9%，民眾應留意規定及上限。

會計師表示，名模條款對於高薪者較為有利，以薪資9%上限回推，至少年收入要超過242萬元，才會比採21.8萬元定額扣除來得優惠。

財政部表示，名模條款雖不分行業類別皆可擇優適用，但應留意各項必要費用適用規定，且應與提供勞務直接相關且必要、實質負擔、重大性及共通性等四大原則，可列報費用包含職業專用服裝費、進修訓練費、職業上工具支出。

其中最常產生爭議的是治裝費，財政部強調，因工作所需而購買特殊服裝或表演專用服，其購置、租用、清潔、維護費用才能列報，但像是工作或開會所穿的西裝、套裝或禮服等，如仍可供日常穿著使用 ，相關費用就不得減除。

至於進修訓練費，則是指參加專業知識相關課程費用，但必須是由符合規定的機構開設，且與職務、工作或法令要求所需專業知識有關，同時也必須是本人支付的費用才能認列。

職業上工具支出，是購置專供職務或工作上所需的書籍、期刊、工具支出，而效能非兩年內所能耗竭且支出超過8萬元者，應逐年攤提折舊或攤銷費用。

舉例而言，納稅人甲君為金融從業人員，他在2024年薪資收入800萬元，選擇採名模條款，列報服飾、配件等費用共80萬元，申報薪資所得720萬元，然而國稅局認為，甲君申報的服飾、配件、鞋子為高級西裝，平常也能穿，這些列報項目都不符規定，都需要剔除補稅。