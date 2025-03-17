雙主流概念股 市場大支柱 微星、聯策、復盛應用受關注

輝達GTC大會、美國聯準會會議為牽動本周股市表現兩大盛事，市場預料，機器人將成為GTC大會焦點，並預期聯準會將釋出鴿派訊息，台積電（2330）、富邦金（2881）、中信金（2891）等輝達概念股及高殖利率概念股，將成盤面兩大多頭主流。

台股在台積電宣布在美國加碼投資1,000億美元，加上美國總統川普對鋼鐵、鋁等將加徵關稅，同時4月還有對等關稅等新措施將上路下，行情趨於震盪，市場亟需實質性利多來挹注多頭人氣之際，隨著輝達GTC大會、聯準會會議將登場，有望帶動盤勢反彈中，科技、傳產、金融等族群的受惠股，成為市場矚目焦點。

其中，「科技產業」的台積電、聯發科、微星、聯策；「傳光產業」的華固、復盛應用、鼎基；「金融產業」的富邦金、國泰金、中信金等，都是現階段備受市場矚目的十大「雙主流概念股」，後勢值得留意

雙主流概念股

法人機構表示，台積電2月營收月減11.3%．年增43.1%，為歷史同期新高，今年前二月營收年增39.2%，市場推估，3月營收約2,667億至2,750億元，將略高於2月，預估第1季每股純益13.2元，同時，隨著AI發展趨勢，今年全年業績仍持續向上，營運將優於產業平均，全年營收以美元計價將年增24%至25%，外資、內資法人圈預估，今年每股純益在57元至60元間。

華固方面，今年有華固大安學府、華固得月、華固中央置地、華固時代置地等四筆建案完工，前二者總銷金額分別為34億元、38億元，分別預計在7月、8月完工；後二者為台北市商辦案，總銷金額分別為132億元與79億元，將於今年11月完工，全年營收為93.5億元，年增29.6%，稅後純益19億元，年增43.8%，每股純益有望成長至6.2元。

富邦金2月自結稅後純益148億元，今年前二月稅後純益300億元，年增34%，每股純益2.2 元；子公司台北富邦銀行累計獲利創歷年同期新高，富邦證券則是歷年同期新高，穩坐金控獲利王。

中信金、國泰金 搶鏡

近期台股震盪，輝達GTC大會、美國聯準會會議本周將登場，這是牽動本周股市表現兩大盛事，「雙主流概念股」成為市場矚目的焦點。觀察近20個交易日，聯策、華固等股價都表現強勢。

觀察法人對十大「雙主流概念股」的買賣動態，近20個交易日以來，三大法人呈現賣多買少情形，中信金買超5.3萬張，位居榜首；國泰金買超2.3萬張。另外，微星、復盛應用、鼎基等皆呈現買超；賣超最多的是台積電，賣超17.2萬張，富邦金也賣超9.3萬張。

進一步分析十大「雙主流概念股」股價表現，這些個股近20個交易日以來的股價下跌居多，台積電、鼎基跌幅分別達逾12％，微星下跌11.86％，聯發科、富邦金、國泰金、中信金等也都下跌；而聯策大漲超過15％，華固也呈現上漲態勢。

法人機構表示，聯發科今年首季營收預計將季增2%至10%，淡季不淡，主要受惠於中國大陸手機補貼政策與美國關稅不確定性帶來強勁拉貨需求。展望2025年，聯發科將持續受惠於手機旗艦／TV SoC與Wi-Fi市占率擴張、大陸補貼政策及與輝達（Nvidia）合作之GB10將帶動成長。

復盛應用方面，去年營收達283億元。復盛應用具備精密鑄造╱鍛造、MIM（金屬射出成型）、碳纖成型技術，有卓越的生產製造管理能力，是全球最大高爾夫球具製造商，更積極拓展至運動裝備及車用航太領域。

國泰金2024年稅後純益1,112億元，每股純益7.29元，全年稅後純益及每股純益皆為歷史次高。旗下國泰世華銀去年稅後純益383億元，年增32%，連四年創新高。(記者徐牧民)

台積、聯發科 錢景亮

輝達ＧTC大會將登場，市場預期將再度炒熱AI、機器人題材，台積電、聯發科、微星、聯策等個股的相關營運發展可期。

台積電受惠輝達、超微等大客戶AI晶片訂單持續湧進、雲端服務供應商（CSP）投入客製化AI晶片趨勢擴大，及美國總統川普推動「星際之門」AI大基建計畫等助力帶動下，今年AI業績持續竄高。法人看好今年AI相關營收挑戰新台幣兆元大關，創新高。

聯發科受惠於中國大陸補貼政策刺激智慧手機需求，及因應全球關稅不確定性，部分客戶提前拉貨，今年前二月合併營收973.16億元，年增17.2％。法人預期本季應可達成財測目標。

聯發科預估，以美元兌新台幣1比32.5為基礎，本季合併營收介於1,408億至1,518億元，季增2％至10％，毛利率估47％加減1.5個百分點。今年有更多採用天璣9400／9300系列產品的手機，在大陸旗艦手機晶片市占會持續提升。智慧裝置平台業務方面，今年WiFi 7營收估成長逾一倍，車用營收逐季成長。電源管理IC業務將持續拓展電源管理IC應用。

微星AI機器人打進半導體製造大廠供應鏈，今年大量出貨，預估機器人業績將翻倍成長。微星已展示多款先進自主移動機器人（AMR），整合微星硬體製造與輝達加速運算，及生成式AI運算技術，聚焦智慧工廠應用場景。(記者尹慧中、鐘惠玲、蕭君暉)

華固、鼎基 營運可期

法人看好的雙主流概念股中，與傳統業相關的包括復盛應用、華固、鼎基等個股入列，後市看俏。

復盛應用去年全年營收283.7億元，年增6.2%；稅後純益37.96億元、年增57.9%，每股純益28.17元，為歷史次高。

展望今年，法人認為，觀察美國2020至2023年打球人次增減變化，2020年成長13.9%、2021年年增5.5%，2022年年減3.7%，去年恢復4.2%的年增率。

依此情況顯示，預期美國高爾夫球打球人次恢復成長態勢，加上品牌廠庫存控制得宜，以及新客戶訂單挹注，復盛應用今年營運更上一層樓可期。

華固2024年每股純益4.58元，但超額配息，擬配發每股現金股利5.5元、股票股利0.5元。華固今年起將進入完工入帳期，業績有望恢復往年水準，預計有四大案可完工交屋，完工量達283億元。未來三年將維持百億元完工量，2026年完工量102億，2027年205億，2028年521億。

鼎基去年稅後純益7.38億元，年增77.5%，每股純益10.44元，董事會通過擬配發現金股息8元。鼎基主力產品為TPU薄膜，占營收占比重89.86％、TPU密封件約5.65％、TPU管帶產品約4.4％；TPU薄膜可應用到醫療、3C、運動、汽車、航空等領域。

鼎基今年在車用、醫療兩大業務將有明顯成長，車用塗層型PPF訂單需求回溫，醫療產品也看好，已與客戶簽訂長約。隨著屏東新廠二期完成，高端新品已開始生產，搶進美國利基市場。(記者吳秉鍇、朱曼寧、謝柏宏)

富邦金 有題材

近期美股劇烈震盪，市場關注，聯準會將在本周三召開貨幣政策會議，法人預估將釋出鴿派訊息，有利於壽險型金控，加上近期進入股利宣布高峰期，包括金控龍頭富邦金、國泰金、中信金等個股題材有機會成為投資人關注標的。

國泰金2024年稅後純益1,112億元，每股純益7.29元，稅後純益及每股純益皆為歷史次高。國泰金日前法說會，總經理李長庚表示，4月將召開董事會決定股利金額，今年配發一定比去年好。

富邦金去年全年稅後純益1,511.6億元，首度突破1,500億元大關，全年獲利創歷史新高，每股純益10.8元。總經理韓蔚廷去年12月出席法說會曾說，2024年獲利較2023年有較大幅度成長，「股利金額一定會反映經營成長」，富邦金股利政策不變，中長期維持40%至50%配發率。富邦金17日舉行2024年全年法說會。

中信金今年前二月合併稅後純益117.38億元，較去年下滑12%，每股純益0.6元。(記者齊瑞甄)