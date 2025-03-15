0121地震台南災後重建財務協助 低利貸款、稅務減免一次看

0121楠西地震發生至今已近兩個月，為協助受災民眾加速重建，台南市政府財稅局與財政部南區國稅局、財政部國有財產署、內政部國土署、農業部林業及自然保育署、財團法人住宅地震保險基金及八家公股銀行等機構等下鄉說明低利貸款、稅務減免等財務協助方案，協助受災戶能盡快恢復正常生活。

財稅局表示，政府此次推出多項財務與稅務支持措施，首先與八大公股行庫（臺灣銀行、土地銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、合作金庫銀行、台灣企銀等）合作啟動「天然災害住宅低利貸款方案」，提供災民修繕或重建資金，避免因資金短缺而影響重建時程。貸款利率目前落在2%至3%之間，並爭取內政部補貼降至1.187%，依房屋受損情形提供不同額度的貸款，確保資金能有效運用。

除了貸款協助，政府也積極推動稅務減免政策，減輕災後經濟負擔。房屋稅與地價稅部分，紅單建物自2025年起全面免徵，黃單建物則減半徵收，且無須額外申報，由政府直接適用減免機制。此外，受損汽機車在報廢或修復期間，免徵使用牌照稅，以降低車主負擔。

營業稅方面，因地震停業的店家，營業稅減免延長至6月底，未貼紅黃單但實際受損者，也可透過區公所證明申請減免。個人災害損失可適用綜合所得稅減免，企業因地震導致的損失亦可降低營利事業所得稅負擔，涉及貨物稅與菸酒稅的業者，可向國稅局申請相關減免。

針對租用市有土地的受災戶，市府將提供租金減免、使用補償金延繳與分期支付等措施，減輕租金壓力。此外，受損的市有土地住宅可申請原地重建，並由市府提供必要協助，以確保災民能順利返回家園。

市府整理0121楠西地震財務及稅務協助重點：

一、低利貸款協助

八大公股行庫啟動「天然災害住宅低利貸款方案」，提供修繕或重建資金。貸款利率約 2% - 3%，爭取內政部補貼降至 1.187%。依房屋受損程度提供不同貸款額度，確保受災戶獲得實際幫助。監督貸款流程，確保資金快速到位，減少申辦繁瑣程序。

二、稅務減免措施

房屋稅與地價稅紅單建物（嚴重受損）自2025年起全面免徵；黃單建物（部分受損）減半徵收，且自動適用，無須額外申報。汽機車使用牌照稅，受損車輛在報廢或修復期間免徵使用牌照稅。

營業稅減免：因地震停業的店家，營業稅減免延長至6月底；未貼紅黃單但受損者，可經區公所證明申請減免。

國稅減免：個人災害損失可申請綜合所得稅減免；企業因地震損失可減少營利事業所得稅負擔；貨物稅、菸酒稅企業可向國稅局申請相關減免。

三、市有土地租金減免及重建協助

受災戶租用市有土地可申請租金減免、使用補償金延繳與分期支付；市有土地住宅受損可申請原地重建，市府提供協助。