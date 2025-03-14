聽新聞
0:00 / 0:00

保單解約金過低 免強制執行

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
金管會指出，未來修法通過後，將明定若解約金未達三個月每月「最低生活費」1.2倍，不得作為扣押或強制執行標的。聯合報系資料照
金管會指出，未來修法通過後，將明定若解約金未達三個月每月「最低生活費」1.2倍，不得作為扣押或強制執行標的。聯合報系資料照

行政院昨（13）日通過《保險法》修正草案，明定豁免強制執行的保險契約類型，提升國內消費者投保權益，金管會指出，未來修法通過後，將明定若解約金未達三個月每月「最低生活費」1.2倍，不得作為扣押或強制執行標的。

金管會表示，此次修法重點包括，明定要保人為債務人的人壽保險契約，各有效契約的解約金債權金額未逾債務人最近一年衛福部或直轄市政府所公告當地每人每月最低生活費1.2倍計算之三個月金額者，不得作為扣押或強制執行標的。

舉例來說，2024年台北市每月最低生活費19,649元，1.2倍為23,578.8元，三倍為70,736.4元，即為解約金可豁免強制執行額度。

此外修法引入國外介入權制度，明定要保人為債務人的人壽保險契約之解約金債權經扣押、要保人受破產宣告或經裁定開始清算程序時，對被保險人有保險利益者、要保人具名指定之受益人、要保人或被保險人一定範圍內親屬，取得要保人及被保險人書面同意，並向執行機關或執行命令所指定之人支付保險契約之解約金額度者，得以書面通知保險人變更為新要保人。

另，也明定要保人為債務人的健康保險契約及傷害保險契約的解約金債權，不得作為扣押或強制執行之標的；完善及強化保險監理法制，明定保險業作業委託他人處理之法律授權依據。

金管會表示，此次保險法修法，希望確保國人在所投保保險契約受強制執行時，可維持生活經濟安定所必需之保險保障，並兼顧債權人權益，及減少執行機關與保險公司因辦理保險契約強制執行作業所衍生之社會成本，另也可完善及強化保險監理法制，將盡速並積極與立法院溝通，早日完成修法。

保險 債務

延伸閱讀

政院提修法 保單強制執行豁免範圍曝光

政院通過保險法草案 保單強制執行豁免範圍出爐

擺脫史上最悲！金管會准壽險OIU新推「指數萬能保單」 這1家有興趣

千萬大罰單！夫妻檔行員淪詐團內鬼 金管會處臺銀2200萬罰鍰

相關新聞

提撥員工退休金 列報兩原則

財政部高雄國稅局表示，企業或執行業務者提撥勞工退休金至專戶，應留意列報費用時有兩大原則，首先，每年提撥金額以當年薪資15...

成年子女設籍 可享自住優稅

台中市稅務局表示，地價稅適用自用住宅稅率，本人、配偶及未成年受扶養親屬全國僅限一處，但如果子女已成年，可由成年子女單獨列...

資產法拍 計算損益申報

財政部南區國稅局提醒，營利事業在年度結束後，應留意所持有資產狀況，特別是若資產遭法院拍賣，應依規定正確計算出售資產損益，...

保單解約金過低 免強制執行

行政院昨（13）日通過《保險法》修正草案，明定豁免強制執行的保險契約類型，提升國內消費者投保權益，金管會指出，未來修法通...

酒吧舉辦短時間內豪飲活動 財部：依法可罰最高50萬

短時間過量飲酒恐生憾事，財政部國庫署今天呼籲，酒吧、餐酒館等酒販賣業者應自律，避免舉辦短時間大量飲酒的行銷活動，保障民眾...

豪宅稅門檻下修、工廠竟也中獎！專家教一招解套

財政部上月頒布「2024個人出售房屋財產交易所得計算規定」，下修豪宅門檻，並把獲利率由17%調高到20%。一般以為只有住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。