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成年子女設籍 可享自住優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台中市稅務局表示，地價稅適用自用住宅稅率，本人、配偶及未成年受扶養親屬全國僅限一處，但如果子女已成年，可由成年子女單獨列戶，在另一處設戶籍，即可同樣享受地價稅自住優惠。

《土地稅法》規定，土地所有權人或其配偶、直系親屬必須在該房產上辦理戶籍登記，且該房屋不得用於出租或營業，才能享有自用住宅用地稅率優惠，且本人、配偶及未成年受扶養親屬全國僅限一處。

不過當子女成年，已成年子女戶籍即可遷入父母其他房產，代表家庭能申請第二處房產適用自用住宅用地優惠稅率。

舉例來說，假設劉小姐共有兩處住宅用地，一處由本人設戶籍，另一處是先生與小孩設戶籍，原本僅本人設戶籍土地適用自住稅率繳納地價稅，在小孩年滿18歲時，即可再申請另一處適用自住稅率，只要也符合自住要件，劉小姐一家就能多一處土地適用自住稅率。

地價稅 自用住宅

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