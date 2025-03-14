資產法拍 計算損益申報

財政部南區國稅局提醒，營利事業在年度結束後，應留意所持有資產狀況，特別是若資產遭法院拍賣，應依規定正確計算出售資產損益，以免因漏報而被補稅並處以罰款。

國稅局表示，營利事業若因欠債而遭法院強制拍賣，無論是否獲得拍賣價款，該資產出售仍屬具買賣性質的資產處分，須依《所得稅法》及「營所稅查核準則」規定，計入營利事業所得總額，課徵營所稅。

舉例來說，甲公司2011年間購入房屋用作為廠房，隨後因積欠銀行債務，房屋在2022年5月遭法院強制執行拍賣，並於6月拍定，甲公司以為該房屋拍賣價款已全部用於償債，誤認此交易無須申報。

經國稅局查詢，甲公司在辦理2022年營所稅結算申報時，漏報500萬元房屋交易所得，經國稅局查獲後，依法調整並要求該公司補稅並處罰。