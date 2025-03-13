5月報綜所稅 迎四減稅利多

5月報稅季將至，綜所稅申報有四大變動，安永家族辦公室副總張啓晉昨（12）日提醒，民眾今年申報時需注意免稅額、基本生活費、房租支出扣除額、幼兒學前扣除額等減稅利多。

首先，張啓晉表示，因消費者物價指數（CPI）漲幅達標，免稅額、標準扣除額等額度同步調整，2024年免稅額從每人9.2萬元調高至9.7萬元，標準扣除額調升至13.1萬元，薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額皆調高至21.8萬元；課稅級距金額也調升。

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同時，退職所得級距調高，所得基本稅額（最低稅負制）免稅額提高至750萬元，保險死亡給付免稅額調高至3,740萬元。

第二是基本生活費調高，張啓晉指出，多口之家可望受惠，政府每年依可支配所得中位數60%計算基本生活費，基本生活費調升至21萬元，增加8,000元。

依規定，若申報戶基本生活費用總額，超過依《所得稅法》規定可減除的免稅額及扣除額合計數，則兩者差額，還可進一步自申報戶當年度綜合所得額減除，享受到減稅小確幸。

第三是房租支出改為特別扣除額，可與標準扣除額並用。張啓晉說，過去租屋族若選擇標準扣除額，就無法再額外扣除房租支出，但自2024年起，房租支出扣除額從列舉扣除改為特別扣除額，可與標扣額並用，租屋族減稅效果更顯著。

第四是幼兒學前特別扣除額，不僅適用年齡擴大，從5歲以下調整為6歲以下，適用於2018年1月1日後出生的兒童，扣除額度大幅增加，第一名子女扣除額提高至15萬元，第二名以上子女扣除額提高至22.5萬元。

值得注意的是，適用所得級距20%、股利所得以28%稅率分開計稅或基本所得超過最低稅負免稅額750萬元的家庭，過去無法享有這項優惠，但今年申報開始，已經取消這些排富條款，讓更多家庭得以受惠。

張啓晉表示，今年綜所稅申報有不少變動，更有許多減稅利多，在5月報稅季來臨前，可先確認各項適用條件，並提前做好準備，屆時才能輕鬆省荷包。