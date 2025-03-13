自住屋優稅申請…倒數12天

房屋稅2.0（囤房稅2.0）去年7月起實施，財政部賦稅署昨（12）日提醒，民眾房屋若想適用自住稅率，應在3月24日前完成戶籍登記，距離期限僅剩不到兩周，仍有約97萬戶尚未辦理，提醒民眾把握時間申請。

賦稅署表示，房屋稅2.0參考地價稅作法，若要適用「自用住宅」較低稅率，應「辦完戶籍登記」，房屋未出租或供營業使用，且房屋所有權人本人、配偶或直系親屬實際居住，且本人、配偶及未成年子女名下全國合計三戶內，房屋稅率以較優惠的1.2%計算，若全國只有一戶自住，稅率可降至1%。

賦稅署官員解釋，若未在3月24日前完成設籍的自住房屋，將被認定為非自住房屋，適用1.5%至4.8%不等的較高稅率，對多屋族來說，影響更為顯著；超過3月24日才申請，就要等到下一期房屋稅才能適用。

官員指出，為提醒符合資格但尚未設籍民眾趕緊申報，地方稅稽徵機關已寄發128萬份輔導通知書，截至2月20日的統計，已完成設籍者約31萬戶（24%），仍有約97萬戶（76%）尚未辦妥，部分民眾可能因家庭成員條件不符或其他考量，尚未辦理戶籍登記。

官員分析，參考去年5月全台自住房屋的登記狀況，當時721萬戶自住房屋的整體設籍比例達86.54%，預期未來設籍比例仍會持續提升。

除了既有的自住房屋外，賦稅署提醒，若原本非屬自住房屋，或是於2024年7月1日後新取得的房屋，但符合自住房屋條件，也應於3月24日前向地方稅稽徵機關提出申報，才能享有較低的房屋稅稅率。