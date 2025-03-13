房東報租賃所得達標 可省稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

房屋稅2.0將於5月開徵，高雄市稅捐處提醒民眾，若將房屋出租作住家使用，且申報租賃所得達租金標準，就能享有較低稅率1.5%至2.4%。

高雄稅捐處表示，房東希望享有優惠稅率，須符合相關條件，包括出租申報租賃所得須達當地一般租金標準，也就是誠實申報所得稅的房東，才能在房屋稅享受到減稅優惠。

稅捐處表示，2025年期房屋稅課稅所屬期間，自2024年7月1日起至2025年6月30日止，房屋在2024年7月1日以後出租作住家使用者，納稅人務必在2025年3月24日前向房屋所在地的地方稽徵機關申報適用優惠稅率。

稅捐處指出，稽徵機關會先按納稅人提供的租賃契約及最新公告租金標準審核，符合規定者，2025年5月開徵時才可適用，且5月報稅時也要向國稅局申報租賃所得。

房屋稅 租金

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