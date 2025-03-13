稅局追稅 緊盯財產變動
稅捐稽徵機關追稅多路並進，常會緊盯欠稅人財產變動。新竹市稅務局表示，即使是多年無法變現的不動產，也會努力尋求突破點，呼籲民眾收到稅單務必要如期繳納，以免衍生滯納金、罰鍰等。
新竹稅務局舉例，轄內有家上櫃建設公司，自2011年起因財務危機倒閉，累積大量欠稅，名下不動產陸續遭拍賣，但仍遺留部分社區公共設施與大樓持分土地，長年難以處理。
為追回積欠多年稅款，稅務局在啟動第四輪拍賣前，與台北市稅捐稽徵處聯手實地勘查，發現該公司仍持有社區地下停車場約15個平面車位的持分權利，因附近社區有近200戶住家，評估有一定停車需求，便積極向住戶推廣車位拍賣訊息。
最終，車位拍賣引發高度關注，以918萬元底價順利拍定，讓多年無法變現的不動產得以順利清理，解決多年積欠的稅款問題。
財政部表示，國稅局、稅務局每年都會定期清理欠稅案件，以維護租稅公平，針對名下尚有不動產的欠稅人，會緊盯財產變動。
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