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中國大陸新《公司法》生效 勤業眾信籲企業提前規劃

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷。業者提供

中國大陸新修訂《公司法》已正式施行，並對企業虧損彌補規定進行了重要調整。專家提醒，新法不僅放寬了使用「資本公積金」來彌補虧損的條件，還首次允許在特定情況下，企業可以透過「減少註冊資本」的方式來彌補虧損。

勤業眾信聯合會計師事務所的資深會計師徐曉婷指出，這些變動旨在維持公司資本穩定的同時，為企業提供更靈活的處理虧損的選項，特別對於在中國大陸經營的台商企業，若有併購或財務調整需求，能夠事先規劃並應對。

徐曉婷說，過去，企業如果出現虧損，通常只能依賴盈餘和盈餘公積金來彌補，但根據新《公司法》規定，企業若無法完全彌補虧損，可以依次使用資本公積金，甚至在必要時減少註冊資本，彌補虧損的順序依照新法為盈餘、盈餘公積金、資本公積金、減少註冊資本。

新法對於資本公積金的使用也作出了明確規定。徐曉婷表示，只有股東出資溢價和企業接受的現金捐贈或債務豁免等資金，才可用來彌補虧損。其他特殊會計處理累積的資本公積金無法使用，當企業使用資本公積金彌補虧損時，必須遵循以下限制，一、不得在財年內隨意使用；二、只能用來彌補未分配利潤的虧損；三、使用後資本公積金餘額不得為負。

新法還引入了「形式減資」，即企業透過減少註冊資本來彌補虧損，但不會將資金返還給股東。徐曉婷說，這一程序較為簡便，免去通知債權人和處理債權人異議的流程，僅需進行公告，值得注意的是，形式減資只能針對已實繳資本進行，且在公司盈餘公積金達到註冊資本的50%之前，不能分配利潤。

徐曉婷提醒，這些新規定為企業提供了更多應對虧損的選擇，能夠有效改善財務結構，吸引投資者，並為長期虧損的企業帶來轉機。

減資 股東

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