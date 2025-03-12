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剩下12天！財政部示警：全台仍有97萬戶自住房屋未設籍

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
要趕緊把握最後期間設戶籍，幫自己省荷包。圖／聯合報系資料照
要趕緊把握最後期間設戶籍，幫自己省荷包。圖／聯合報系資料照

房屋稅2.0新制自2024年7月1日正式上路，財政部賦稅署提醒，符合條件的民眾要記得把握3月24日之前設籍，才能適用於自住住家用房屋較低稅率1.2%，目前全台還有97萬戶符合自住房屋資格仍未辦妥設籍作業。

賦稅署說明，房屋稅2.0新制參考土地稅法自用住宅用地規範，必須「辦完戶籍登記」的要件，符合三大條件包括房屋未出租或供營業使用；房屋所有權人本人、配偶或直系親屬實際居住，並辦妥戶籍登記；本人、配偶及未成年子女名下，全國合計三戶（含）以內，可享1.2%的自住房屋稅率，如果全國只有一戶，稅率將可降到1.0%。

為協助民眾符合新制要求，地方稅稽徵機關已寄發輔導通知書，提醒尚未設籍者應於3月24日前完成戶籍登記，若屆期未辦理，5月開徵的房屋稅將改按非自住房屋稅率（1.5%至4.8%）計徵。

賦稅署提醒，若原本不屬於自住房屋，或是於2024年7月1日後取得新屋，但符合自住房屋條件，亦應於3月24日前申報，以適用較低稅率。

截至2月20日，賦稅署統計，已寄出約128萬份輔導通知書，其中24%約31萬符合條件者已完成設籍，但仍有76%約97萬未辦妥設籍部分民眾因家庭成員條件或其他考量，未能設籍，不過，依照去年五月整體自住房屋設籍共721萬戶，整體設籍比例達86.54%。

房屋稅 財政部

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