房租、幼兒扣除額有變 把握綜所稅「四大新規」省荷包

五月報稅季即將到來，綜合所得稅申報將有四大重要變動，安永家族辦公室副總張啓晉提醒，今年申報時，民眾需特別注意綜合所得稅級距調整、基本生活費提高、房租支出扣除額變更，以及學前幼兒特別扣除額擴大適用範圍，這些變動將有助於減輕稅負。

首先，綜合所得稅級距與免稅額調整，張啓晉說明，由於消費者物價指數（CPI）累積增長達3%，依規定免稅額、標準扣除額及特別扣除額同步調整，2024年度免稅額從每人9.2萬元調高至9.7萬元，其他扣除額如標準扣除額、薪資所得特別扣除額等也有不同程度的增加，減輕一般家庭負擔。

再來是，學前幼兒特別扣除額提升，更多家庭受惠，張啓晉表示，學前幼兒特別扣除額的適用年齡擴大，從5歲以下調整為6歲以下，適用於2018年1月1日後出生的兒童，此外，扣除額大幅增加，第一名子女的扣除額從12萬元提高至15萬元；第二名以上子女的扣除額從12萬元提高至22.5萬元。

張啓晉提醒，值得注意的是，以往適用所得級距20%、股利所得稅率28%或基本所得超過750萬元的家庭無法享有這項優惠，如今這些限制取消，讓更多家庭得以受惠。

第三，房租支出扣除額改為特別扣除，可與標準扣除額並用，張啓晉說，過去，租屋族若選擇標準扣除額26.2萬元，就無法再額外扣除房租支出，但從2024年度起，房租支出扣除額將從「列舉扣除」調整為「特別扣除」，可與標準扣除額並用，讓租屋族的減稅效果更顯著。

第四，基本生活費提高，張啓晉指出，低收入者可享更多減稅政府每年依可支配所得中位數60%計算基本生活費，今年基本生活費標準將增加8,000元，進一步減少低所得家庭的稅務負擔，若民眾的基本生活費計算結果高於各類扣除額總和，政府將補足至基本生活費標準，確保低所得族群不會因扣除額不足而多繳稅。

此外，張啓晉提醒，政府同步調整退職所得的級距，以反映物價變動，原本的19.8萬元與39.8萬元級距將依CPI調整，至於基本稅額（海外所得）部分，免稅額從600萬元提高至750萬元，而保險死亡給付免稅額則從3400萬元調整至3740萬元。

張啓晉建議，民眾報稅前先確認自身適用條件今年報稅變動較多，納稅人應事先確認自身適用的扣除額與級距，以確保能享受到應有的稅負減免，如果對申報細節有疑問，可向國稅局或專業稅務顧問諮詢，避免影響自身權益。