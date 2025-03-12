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買氣冷、政府稅收gg了！前兩月個人房地合一稅收57億 年減18%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。 圖／聯合報系資料照片
房市示意圖。 圖／聯合報系資料照片

受到房市交易量縮影響，房地合一稅收也出現衰退現象；根據財政部統計資料庫資料顯示，今年前兩月房地合一稅收57.6億元，年減幅度達18.5%，2月個人房地合一稅收37.2億元，年減7%。

至於前兩月的繳稅王仍是台中市居冠。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收跟房市景氣表現走勢一致，反映央行第七波後房市交易量縮，去年個人與企業的房地合一稅收1,000億元，可能就是短期內房地合一稅收的天花板。

以區域來看，房地合一稅收前兩月的稅收王仍是台中市，主要台中市的建物買賣移轉棟數在全國排名第二，市場交易量大且近年房價大漲，屋主或地主出售不動產時獲利可觀，也會產生高額的房地合一稅，因此統計時常常都是房地合一稅的稅收王。

今年1月房地合一稅收正值農曆春節期間，稅收剩下20.4億元，2月則增加到37.2億元。

累計今年前兩月個人房地合一稅收金額57.6億元、年減18.5%。

若以區域來看，前兩月個人房地合一稅收台中13.7億元、年減16.8%，新北市12.8億元，年增9.9%，高雄市7.1億元，年減18.6%，桃園市7億元，年減24.7%，台北市5.1億元，年減三成。

曾敬德表示，由於個人房地合一稅負頗重，建議民眾要提前做好節稅規劃，並且保留可扣抵的相關單據與金流資料，利用重購退稅或400萬元免稅額的民眾，也都要確切符合相關規定，才能夠聰明節稅。

受到房市交易量縮影響，房地合一稅收也出現衰退現象；據財政部統計資料庫資料顯示，今年前兩月房地合一稅收57.6億元，年減幅度達18.5%，2月個人房地合一稅收37.2億元，年減7%。信義房屋提供
受到房市交易量縮影響，房地合一稅收也出現衰退現象；據財政部統計資料庫資料顯示，今年前兩月房地合一稅收57.6億元，年減幅度達18.5%，2月個人房地合一稅收37.2億元，年減7%。信義房屋提供

房地合一稅 房市

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