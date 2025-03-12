家人急捧現金繳清！瓦斯公司欠稅514萬 老董險遭管收驚人收入曝

高雄某瓦斯公司未繳納103年度營利事業所得稅共514萬餘元，被稅捐機關移送執行，王姓前負責人被行政執行署帶回留置3小時，家人才捧著大筆現金繳清欠款；若按欠稅金額回推王男瓦斯行一年營收估逾數億元，年所得估逾2000多萬元。

王男經營該間瓦斯公司多年，於2015年間已轉手賣人，但他出脫公司前，103年度營利事業所得稅被課514萬2334元，因積欠長達10年都未繳納，案件在今年自稅捐機關移送行政執行署高雄分署執行。

高雄分署執行官調查資料後，發現王男雖於10年前將公司賣掉，但轉賣所得並未在他名下，王名下並無其他財產可以查扣，判斷王姓男子已具有相關管收事由，昨天上午9時許依法留置王男，留置期間勸說王男繳納欠稅，若再不繳將依法移請法院裁定管收。

在行政執行官勸說下，王男妻子與兒子商量後，王男兒子同意提領現金514萬餘元替父親全額清償欠稅，並於昨中午12時許以現金繳清欠稅，王男順利解除留置自行離場。

根據稅率回推，王男營利事業所得稅一年被扣500多萬元，稅捐人員以應稅所得回推，王男經營的瓦斯公司當時一年營收估逾數億元，應課年所得約逾2000多萬元，金額可謂不小。