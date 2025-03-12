快訊

陸配網路提武統…遭移民署約詢 居留許可將遭廢止

川普關稅一日間翻雲覆雨 美股道瓊再挫478點、史指跌近修正區間

烏克蘭接受30天停火協議 美國重啟對烏軍事援助

聽新聞
0:00 / 0:00

前二月房地合一稅縮水 市場依然疲軟

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

前二月房市相關稅收反映出市場依然疲軟，房地合一稅、契稅、土增稅皆呈負成長，尤以房地合一稅年減18.5%最多。

財政部官員分析，雖受春節因素影響，2月部分稅目如土增稅、契稅仍顯現年增，若排除春節效應，以前二月看，就會呈現負成長，顯示房市交易量持續下降，主要受央行信用管制政策和民眾觀望情緒影響。

2月個人房地合一稅37億元，年減7.2%。主要以高雄、台北台中減少較多，而新北市和桃園市則呈現年增；累計前二月房地合一稅為58億元，年減18.5%，又以台中、桃園和台北減少較為明顯，僅有新北在六都中呈年增。

2月土增稅66億元，年增19.6%，主要增長來自台中、台北及桃園市，除春節因素，還有大案增加影響；若看前二月累計，土增稅實徵127億元，年減7.4%，新北市減少最明顯，主要是大額案件減少。

2月契稅12億元，年增20.4%，增長縣市包括台北、桃園和台中市，原因同樣與春節及大案件增多有關，前二月契稅累計實徵23億元，年減15.4%，其中，新北、台南和高雄減少最為明顯，桃園則是六都唯一呈年增的縣市。

官員指出，剔除春節效應後，房市稅收呈現明顯降溫趨勢，主要仍受央行信用管制政策影響，新青安熱度逐漸退燒，民眾心態趨於理性等因素影響。

土增稅 房地合一稅 春節

延伸閱讀

桃園移工產子...男嬰不到7小時亡 產婦質疑怨醫護有疏失

全國首創！桃市推「樹木植栽種植指引」納入固碳、生態指標

2025新北浪漫櫻花季 金山區賞櫻健行

培養AI科技人才 新北今啟用TeamNT AI基地教室

相關新聞

幼兒扣除額拉高 取消排富

財政部提醒，今年5月申報2024年綜合所得稅時，幼兒學前特別扣除額的適用年齡已自五歲擴大到六歲，扣除額度同步提高，且取消...

舊制勞退準備金 3月底前備足

勞動部昨（11）日提醒雇主，若有僱用適用勞退舊制且符合退休條件的勞工，應於今年3月底前補足勞工退休準備金。勞動部統計去年...

協議遺產分割 要課印花稅

台南市財稅局表示，繼承不動產是否需繳納印花稅，取決於繼承方式及遺產分割情況。

執業獲補助款 報稅三眉角

財政部高雄國稅局表示，執行業務者或其他所得者汰換設備，取得政府補助款時，在申報收入、費用時應留意三大眉角。

351億…前二月證交稅收亮眼 總稅收3,214億創同期新高

財政部昨（11）日公布前二月稅收3,214億元，創同期新高，年增0.9%。其中因工作天數增加，2月證交稅入帳187億元，...

前二月房地合一稅縮水 市場依然疲軟

前二月房市相關稅收反映出市場依然疲軟，房地合一稅、契稅、土增稅皆呈負成長，尤以房地合一稅年減18.5%最多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。