前二月房地合一稅縮水 市場依然疲軟

前二月房市相關稅收反映出市場依然疲軟，房地合一稅、契稅、土增稅皆呈負成長，尤以房地合一稅年減18.5%最多。

財政部官員分析，雖受春節因素影響，2月部分稅目如土增稅、契稅仍顯現年增，若排除春節效應，以前二月看，就會呈現負成長，顯示房市交易量持續下降，主要受央行信用管制政策和民眾觀望情緒影響。

2月個人房地合一稅37億元，年減7.2%。主要以高雄、台北台中減少較多，而新北市和桃園市則呈現年增；累計前二月房地合一稅為58億元，年減18.5%，又以台中、桃園和台北減少較為明顯，僅有新北在六都中呈年增。

2月土增稅66億元，年增19.6%，主要增長來自台中、台北及桃園市，除春節因素，還有大案增加影響；若看前二月累計，土增稅實徵127億元，年減7.4%，新北市減少最明顯，主要是大額案件減少。

2月契稅12億元，年增20.4%，增長縣市包括台北、桃園和台中市，原因同樣與春節及大案件增多有關，前二月契稅累計實徵23億元，年減15.4%，其中，新北、台南和高雄減少最為明顯，桃園則是六都唯一呈年增的縣市。

官員指出，剔除春節效應後，房市稅收呈現明顯降溫趨勢，主要仍受央行信用管制政策影響，新青安熱度逐漸退燒，民眾心態趨於理性等因素影響。