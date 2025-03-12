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351億…前二月證交稅收亮眼 總稅收3,214億創同期新高

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部11日公布前二月稅收3,214億元，創同期新高，年增0.9%。路透
財政部11日公布前二月稅收3,214億元，創同期新高，年增0.9%。路透

財政部昨（11）日公布前二月稅收3,214億元，創同期新高，年增0.9%。其中因工作天數增加，2月證交稅入帳187億元，是歷年同月次高，年增32.2%，排除春節因素後，累計前二月證交稅351億元是同期新高。

財政部昨日公布2月全國賦稅收入實徵淨額1,019億元，較去年同期增加68億元，年增7.2%。

各項稅目中，2月實徵淨額寫下同月新高的包括關稅、綜所稅、菸酒稅、契稅、娛樂稅及總稅收；前二月創同期新高則包含綜所稅、證交稅、印花稅、娛樂稅及總稅收，共寫五項新高。

其中，證交稅與股市交易量能連動，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，2月台股震蕩走低，蛇年開盤日就受到川普關稅震撼及中國大陸DeepSeek雙重利空籠罩，後來又有輝達成長性遭質疑、微軟降低AI資料中心支出等，2月股市呈上下震盪格局。

儘管如此，證交稅收入仍表現亮眼，劉訓蓉指出，2月台股上市櫃日均成交值為4,556億元，較去年同期減少2.7%，但相較元月仍成長11.8%，累計1至2月，日均成交值達4,344億元，較去年同期成長10.6%。

而3月截至昨日，日均成交值為4,426億元，顯示市場仍有一定動能支撐。

劉訓蓉表示，2月證交稅實徵淨額187億元，為歷年同月次高，僅次於1990年2月，年增32.2%，增加原因是春節落點不同，交易天數較多，因此即使2月日均成交量呈現年減，但交易天數增加，證交稅仍呈現年增。

官員指出，如果剔除上月春節因素，已連21個月雙位數成長，累計前二月證交稅實徵淨額為351億元，創歷年同期新高，年增19億元，年增幅為5.8%。

從整體稅收來看，綜所稅增加121億元、證交稅增加45億元，為主要成長動力，但營業稅減少149億元，使部分增幅被抵銷；累計1至2月的情況來看，綜所稅增加184億元、證交稅增加19億元，但營業稅則減少103億元，反映出不同稅目受市場環境影響變化。

展望未來，劉訓蓉表示，股市容易受國際政治、經濟局勢風吹草動影響，具高度不確定性，仍須審慎觀察，不過可預料的是，在基期墊高下，證交稅增幅會愈來愈收斂。

綜所稅 證交稅

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