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執業獲補助款 報稅三眉角
財政部高雄國稅局表示，執行業務者或其他所得者汰換設備，取得政府補助款時，在申報收入、費用時應留意三大眉角。
首先，補助款金額無論是否全額用於購買設備，都應在收到年度認列為收入。
其次，若補助款用來購買設備，可在當年同額認列設備費用。
最後，超過補助款部分應按規定提列折舊。若設備總價高於補助款，超出金額就是設備實際成本，應依規定，按耐用年限分年提列折舊。
舉例來說，甲幼兒園2024年1月購買一輛幼童專用車，實際支付90萬元，獲補助款30萬元，應將補助款30萬元全額列入收入；設備費用方面，在補助款範圍內，同額30萬元可列當年度費用。
最後，超出補助款的60萬元按車輛耐用年限五年，扣除估算殘值10萬元後，可提列折舊費用為每年10萬元，2024年可認列10萬元折舊。
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