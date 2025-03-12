協議遺產分割 要課印花稅

台南市財稅局表示，繼承不動產是否需繳納印花稅，取決於繼承方式及遺產分割情況。

如果被繼承人過世後，所有繼承人按照應該分的比例繼承不動產，就不需繳納印花稅；但若繼承人之間達成協議，指定某些繼承人或少數繼承人來繼承不動產，且訂立遺產分割協議書，再辦理不動產登記，就需繳納印花稅。

財稅局解釋，據《印花稅法》規定，這種情況屬於「分割不動產契約」，須依協議書所載價格來繳稅，稅率為千分之1。

此外若遺產中有其他動產，像是車子等，或是沒有登記的房屋，都不需要繳納印花稅，也就是印花稅只針對不動產的繼承與分割。

至於依照遺囑繼承不動產情況，財稅局指出，遺囑在被繼承人過世後即生效，繼承人可根據遺囑來辦理不動產繼承登記，因為遺囑是已生效的法律文件，這樣的繼承不需要繳納印花稅。