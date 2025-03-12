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幼兒扣除額拉高 取消排富

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部提醒，今年5月申報2024年綜合所得稅時，幼兒學前特別扣除額的適用年齡已自五歲擴大到六歲，扣除額度同步提高，且取消排富規定，減輕育兒家庭負擔。聯合報系資料照
財政部提醒，今年5月申報2024年綜合所得稅時，幼兒學前特別扣除額的適用年齡已自五歲擴大到六歲，扣除額度同步提高，且取消排富規定，減輕育兒家庭負擔。聯合報系資料照

財政部提醒，今年5月申報2024年綜合所得稅時，幼兒學前特別扣除額的適用年齡已自五歲擴大到六歲，扣除額度同步提高，且取消排富規定，減輕育兒家庭負擔。

財政部表示，過去原本規定，納稅人五歲以下子女，可扣除幼兒學前扣除額每名12萬元，且設有排富條款，立法院2023年底修正《所得稅法》，擴大幼兒學前扣除額適用範圍，並自2024年元旦起上路，今年5月報稅首度適用。

今年5月申報綜所稅時，納稅人申報扶養六歲以下子女時，第一名子女扣除額提高至15萬元，第二名以後的子女扣除額則加成50%，即提高至22.5萬元。

舉例來說，若納稅人扶養三名六歲以下子女，各自可扣除額度為15萬元、22.5萬元、22.5萬元，合計可扣除60萬元。

除額度及適用範圍擴大，也取消排富條款，因此今年申報時，儘管綜所稅率20％以上、股利所得採分開計稅、基本所得額超過最低稅負免稅額等情況，也都仍可適用幼兒學前扣除額。

此外國稅局表示，除了父母外，若因特殊情況無法扶養子女，祖父母或監護人也能申報幼兒扣除額，包括兩種情形，首先，父母因死亡、失蹤、長期服刑或被宣告停止親權，實際負擔扶養責任的祖父母可申報；再來是，若納稅人或其配偶經法院裁定為監護人，並完成戶政監護登記，則可將受監護的六歲以下兒童列報為受扶養親屬，申報該扣除額。

國稅局提醒，納稅人申報時須備妥證明文件，若為父母死亡或監護登記等情形，稽徵機關可直接查詢戶籍資料，無需另附證明文件，但若為失蹤、服刑或親權停止等其他情形，須檢附警察機關報案單、在監證明、法院裁定書等資料，以供審核。

除幼兒學前扣除額外，納稅人也可把握教育學費特別扣除額，國稅局指出，若扶養子女就讀國內或國外大專以上院校，每人每年最多可扣除2.5萬元，若實際學費低於此額，則按實際發生數計算，但就讀空中大學、空中專校、五專前三年及已接受政府補助者不適用。

國稅局 所得稅

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