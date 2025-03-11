遇到惡房東不給報租補別怕 國土署教你打這支專線自保

民團11日召開記者會，呼籲政府關注「租金抵稅新制」的執行問題，表示部分房東可能會阻撓房客申報租金抵稅。內政部國土署回應，政府已經提供許多支持措施，若房東以不當手段要求房客支付額外費用或限制申報抵稅，房客可撥打「住宅租賃糾紛諮詢專線」，保障房客的合法權益不會受到侵害。

內政部指出，社會住宅包租代管政策自2017年底啟動以來，通過多種宣傳管道推動，讓房東能夠享受綜合所得稅、房屋稅及地價稅等三項稅務優惠，房客則可獲得租金補貼及良好的租賃管理服務，到今年2月底，政策媒合的房屋數量已達8萬6,341戶，顯示成效顯著。

為鼓勵房東參與公益出租計劃，每月可享1.5萬元免稅額，且超過的部分可以扣除60%的必要費用。內政部強調，所有參與計劃的房東經過政府審核，租賃契約符合相關法規，不會出現房東拒絕房客申報租金抵稅的情況。公益出租人數量從2017年度的4.7萬戶成長至2022年度的19.5萬戶。

內政部地政司指出，根據住宅租賃定型化契約規定，房東不得限制房客申報租金支出，也不得將稅賦增加的負擔轉嫁給房客，若房東違反這些規定，房客可主張約定無效，並向相關單位檢舉，違規房東可面臨最高50萬元的罰款。

若房東以不當手段要求房客支付額外費用或限制申報抵稅，內政部提醒，房客可撥打「住宅租賃糾紛諮詢專線」412-8518（手機加02，撥通後轉2再轉6），獲得法律支持和保護。