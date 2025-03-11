快訊

開出千萬大罰單！兩行員疑淪詐團內鬼 金管會罰台銀2200萬

三總醫師拒開巴氏量表遭毆 家屬連揮5拳判賠10萬確定

金秀賢親吻金賽綸照片曝！韓YT頻道再曬證據 她曾傳訊息：救救我吧

遇到惡房東不給報租補別怕 國土署教你打這支專線自保

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
租屋廣告示意圖。圖／AI生成
租屋廣告示意圖。圖／AI生成

民團11日召開記者會，呼籲政府關注「租金抵稅新制」的執行問題，表示部分房東可能會阻撓房客申報租金抵稅。內政部國土署回應，政府已經提供許多支持措施，若房東以不當手段要求房客支付額外費用或限制申報抵稅，房客可撥打「住宅租賃糾紛諮詢專線」，保障房客的合法權益不會受到侵害。

內政部指出，社會住宅包租代管政策自2017年底啟動以來，通過多種宣傳管道推動，讓房東能夠享受綜合所得稅、房屋稅及地價稅等三項稅務優惠，房客則可獲得租金補貼及良好的租賃管理服務，到今年2月底，政策媒合的房屋數量已達8萬6,341戶，顯示成效顯著。

為鼓勵房東參與公益出租計劃，每月可享1.5萬元免稅額，且超過的部分可以扣除60%的必要費用。內政部強調，所有參與計劃的房東經過政府審核，租賃契約符合相關法規，不會出現房東拒絕房客申報租金抵稅的情況。公益出租人數量從2017年度的4.7萬戶成長至2022年度的19.5萬戶。

內政部地政司指出，根據住宅租賃定型化契約規定，房東不得限制房客申報租金支出，也不得將稅賦增加的負擔轉嫁給房客，若房東違反這些規定，房客可主張約定無效，並向相關單位檢舉，違規房東可面臨最高50萬元的罰款。

若房東以不當手段要求房客支付額外費用或限制申報抵稅，內政部提醒，房客可撥打「住宅租賃糾紛諮詢專線」412-8518（手機加02，撥通後轉2再轉6），獲得法律支持和保護。

內政部 房東 租金補貼

延伸閱讀

【即時短評】興農球場會員證賠償難解 台積電中科設廠仍存變數

憂俄羅斯擴張野心 波蘭將發放危機因應教戰手冊

王大陸3/13上午得入伍報到 為何服替代役?兵役局說明了

房租報稅抵更多稅 跨黨立委盼宣導

相關新聞

遇到惡房東不給報租補別怕 國土署教你打這支專線自保

民團11日召開記者會，呼籲政府關注「租金抵稅新制」的執行問題，表示部分房東可能會阻撓房客申報租金抵稅。內政部國土署回應，...

二月稅收看出房市疲軟化 財部點出與三大關鍵有關

二月的房市稅收顯示，整體市場表現較為疲軟。財政部官員分析，雖然受到春節因素影響，部分稅目如土增稅、契稅仍顯現年增，但若排...

2月賦稅收入破千億！證交稅年增32.2%創歷年同月次高

財政部11日公布2月全國賦稅收入新台幣1,019億元、年增7.2%，其中，證交稅實徵187億元、較上年同月增加45億元，...

租屋族可省萬元！租金抵稅新制將上路、民團籲做2事

為降低租屋族負擔，2023年立院通過《所得稅法》修正案，將原本租屋抵稅「列舉扣除額12萬元」改為「特別扣除額18萬元」，...

建商倒閉欠稅千萬元！新竹稅務局緊追20年全要回來了

皇天不負苦心人。新竹市稅務局近日成功追回一間上櫃建設公司積欠超過20年的稅款，總計收回853萬元地價稅、房屋稅及營業稅，...

囤房稅2.0！台中12.2萬戶3月24日前這「動作」她現省1.1萬

房屋稅2.0今年5月開徵，台中市還有12.2萬「自住戶」還沒有設籍，最後期限是今年3月24日前設籍，可省3.2倍至4.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。