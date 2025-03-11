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二月稅收看出房市疲軟化 財部點出與三大關鍵有關

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

二月的房市稅收顯示，整體市場表現較為疲軟。財政部官員分析，雖然受到春節因素影響，部分稅目如土增稅、契稅仍顯現年增，但若排除春節的效應，整體稅收顯示負成長，顯示房市交易量持續下降，主要受央行信用管制政策、新青安退燒及民眾看漲心態趨於理性有關。

官員指出，二月的土增稅實徵達66億元，較去年同期增加了11億元，年增19.6%，主要增長來自台中、台北及桃園市，除了春節因素，還有大案件增多的影響；若看一到二月的累計數字，土增稅實徵127億元，比去年同期減少10億元，年減7.4%，其中，新北市的減少最為明顯，主要是大額案件的減少。

二月契稅實徵則達12億元，較去年同期增加2億元，年增20.4%，增長的縣市包括台北、桃園和台中市，原因同樣與春節及大案件增多有關，但若將一到二月的數字考量，契稅累計實徵23億元，比去年同期減少了4億元，年減15.4%，其中，新北市、台南市和高雄市的減少最為明顯，而桃園市則是六都唯一呈現年增的縣市。

二月個人房地合一稅實徵37億元，較去年減少3億元，年減7.2%。官員分析，主要的減少出現在高雄、台北和台中市，而新北市和桃園市則呈現年增；累計一到二月的數字為58億元，較去年同期減少了13億元，年減18.5%，台中、桃園和台北市的減少較為明顯，僅有新北市在六都中呈現年增。

官員指出，春節因素對二月稅收有一定影響，但剔除春節效應後，房市稅收呈現明顯的降溫趨勢，主要仍然是受到央行的信用管制政策影響，新青安的熱度逐漸退燒，民眾看漲房市的心態已經逐漸趨於理性等的因素影響。

房市 春節

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