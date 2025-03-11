2月賦稅收入破千億！證交稅年增32.2%創歷年同月次高

財政部11日公布2月全國賦稅收入新台幣1,019億元、年增7.2%，其中，證交稅實徵187億元、較上年同月增加45億元，也就是增加32.2 %，創歷年同月次高。

財政部官員表示，財政部今日公布2月全國賦稅收入為新台幣1,019億元，年增7.2%。其中，證交稅實徵187億元，較去年同期增加45億元，年增幅達32.2%，創歷年同月次高，顯示股市交易動能持續活絡。

2月台股受多重國際利空因素影響，呈現震盪格局。官員說明，月初適逢蛇年開盤，台股在川普關稅戰與中國Deepseek事件的雙重利空夾擊下，單日重挫831點，隨後，川普宣布延遲開徵關稅帶動短暫反彈，但後續因其提議對台灣晶片課徵關稅、加墨關稅如期開徵，加上市場傳出微軟削減AI資料中心支出、輝達成長性遭質疑等不確定因素，導致股市持續震盪，最終2月底收於23,053點，較1月下跌472點，跌幅2%。

從股票成交值來看，官員說，2月日均成交值為4,556億元，較去年同期減少2.7%，但相較1月則月增11.8%。累計1至2月日均成交值達4,344億元，較去年同期增加10.6%。

官員解釋，2月證交稅實徵金額達187億元，年增32.2%，主要受春節落點不同影響，交易日數較去年增加，使得證交稅仍維持成長動能。若剔除春節因素，證交稅已連續21個月維持雙位數成長。累計1至2月證交稅徵淨額為351億元，創歷年同期新高，較去年同期增加19億元，年增5.8%。