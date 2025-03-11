租屋族可省萬元！租金抵稅新制將上路、民團籲做2事

為降低租屋族負擔，2023年立院通過《所得稅法》修正案，將原本租屋抵稅「列舉扣除額12萬元」改為「特別扣除額18萬元」，並將於今年5月報稅季正式上路。

OURs都市改革組織、崔媽媽基金會與社會住宅推動聯盟等民團11日舉行記者會，呼籲內政部應針對已加入補貼系統社宅包租代管、租金補貼的租賃雙方進行專案宣導。同時財政部應應設置「房客抵稅申訴專線」，並公開宣示若收到房東妨礙租金抵稅投訴將專案查處，以保障納稅人合法權益。

民團表示，台灣租屋族約有100萬戶，但根據財政部「納稅戶房屋租金支出抵稅統計表」，2022年僅有24,521戶申報租金抵稅，意即租屋族將租金申報抵稅的比例不到2.5%。

房客租金抵稅使用率低落的重要原因之一，是原有租金抵稅制度採列舉扣除，相較於逐年提高的「標準扣除額」只能擇一使用，已然形同雞肋。

以具備一定收入（要繳稅），並符合租金補貼收入門檻的租屋族設算，過去在耗時耗力檢附資料列舉租金申報後， 有抵稅需求的租屋族需冒著得罪房東的風險，以及檢附租賃契約、租金付款證明、自住切結書（或於租屋處設籍），才能列舉租金申報扣抵所得稅。而相較於無須檢附任何資料的「標準扣除額」，單身租屋族只能少繳一千多元的所得稅。

而若是已成家的租屋族，列舉扣抵租金後需要繳的稅額，甚至比使用標準扣除額更高。在這種制度設計下，租金抵稅使用比例自然極低。

今年即將上路的租金抵稅新制，則改為可以與標準扣除額共同使用的「特別扣除額」並提高額度。對於前述租屋族而言，抵稅新制下單身租屋族將可比舊制在稅賦可少4,528至7,756元；家庭租屋族則可少10,800至12,290元。

民團表示，依租客聯盟「租屋狀況調查」指出，仍有高達54.2%租屋族是因為「房東拒絕」或「恐懼遭受房東不利對待」而無法使用租金抵稅。且有20%租屋族根本不知道租金可以申報扣抵所得稅，導致新制美意恐「看得到吃不到」。

民團表示，雖已成功倡議法扶基金會辦理「租屋糾紛承租人電話法律諮詢服務」，但其僅為諮詢性質，宣導與救濟仍需主管機關積極介入。因此，基於上述困境，建議內政部應啟動包租代管、租金補貼案件專案宣導。

另外，民間租屋仍黑市嚴重，財政部應設置「房客抵稅申訴專線」，並公開宣示若收到房東妨礙租金抵稅相關投訴，將專案查核該房東是否涉及逃漏租賃所得稅，以達嚇阻作用，保障租屋族合法權益。