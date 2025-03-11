建商倒閉欠稅千萬元！新竹稅務局緊追20年全要回來了

皇天不負苦心人。新竹市稅務局近日成功追回一間上櫃建設公司積欠超過20年的稅款，總計收回853萬元地價稅、房屋稅及營業稅，並額外徵起土地增值稅63萬元，合計挹注市庫916萬元。

稅務局說明，這間建設公司從2011年起因財務危機倒閉，累積大量欠稅，名下不動產陸續遭拍賣，但仍遺留部分社區公共設施與大樓持分土地，長年難以處理。

為追回欠稅長達20年的稅款，新竹稅務局在啟動第四輪拍賣前，與北市稅捐稽徵處聯手實地勘查，發現該公司仍持有社區地下停車場約15個平面車位的持分權利，因為附近社區有近200戶住家，評估有一定的停車需求，便積極向住戶推廣車位拍賣訊息。

車位拍賣引發市場高度關注，最終以918萬元底價順利拍定，較前次底價480萬元提升438萬元，讓多年無法變現的不動產得以順利清理，解決多年積欠的稅款問題。

新竹稅務局因為2024年開徵稅額達86億2,200萬元，成功徵起84億8,800萬元，徵起率高達98.45%。此外，針對積欠多年的舊欠稅款，稅務局攜手法務部行政執行署新竹分署，成功追回1.3億元，清理率達93.26%，榮獲「防止新欠及清理舊欠」績效評核第一殊榮。

稅務局強調，即使面對多年無法變現的不動產，依然會努力尋找突破點，提醒民眾收到稅單後，務必於期限內繳納，以免衍生滯納金。