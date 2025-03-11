囤房稅2.0！台中12.2萬戶3月24日前這「動作」她現省1.1萬

房屋稅2.0今年5月開徵，台中市還有12.2萬「自住戶」還沒有設籍，最後期限是今年3月24日前設籍，可省3.2倍至4.8倍稅。林姓市民說，她在南屯擁有16年、50坪大樓自住宅，在期限內入戶籍，現省（節稅）1.1萬元。

林姓市民說，她和丈夫僅在南屯區擁有一戶16年、權狀50坪大樓自住房，房屋應稅現值為50萬元，她趕在日前遷入戶籍，房屋稅為自用宅稅率5000元，比沒入戶籍的非自住戶房屋稅1.6萬元，現省1.1萬元稅，相當有感，她現在都會分享這個節稅撇步。

地稅局表示，去年7月1日起房屋稅新制上路，俗稱為「囤房稅2.0」，最大變革之一，是自住房屋新增「本人、配偶或直系親屬應辦竣戶籍登記」要件，才能適用1%至1.2%優惠稅率。尚未設籍的自住房屋，務必在今年3月24日前遷入戶籍。

台中市地稅局統計，台中市去年9月，尚有18.5萬戶自住房屋未設置戶籍，屆時恐被課3.2%至4.8%重稅。地稅局以多元媒體宣導、數十場講習及租稅宣導活動，分2階段寄出輔導通知，至今年2月底，成功宣導6.3萬人入戶籍，仍有12.2萬人未設戶籍。

據了解，未設戶籍的主要原因，包括房屋現況未實際居住使用，或屋主考慮遷移戶籍可能影響其政府各類補助、子女就學學籍等。

稅務局說明，由於「自住」與「非自住」稅額相差2至3倍，如要適用自住住家用房屋稅優惠，請務必於今年3月24日遷入戶籍。若是新取得房屋，或是去年不是作自住使用，例如營業用或非自住用者，還必須向稅務局提出申請，今年5月的房屋稅才能優惠。

地稅局表示，房屋稅已改為按年課徵，房屋實際使用情形如有變動，須在每期房屋稅開徵40日以前，今年遇假日順延至3月24日向房屋所在地稽徵機關申報，倘經核定後使用情形如果沒有變更，以後可以免再申報。