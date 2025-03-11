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賣房賠錢 要報房地合一稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

財政部北區國稅局表示，房地合一稅制是採自行申報制，個人交易房屋、土地若屬於房地合一稅課徵範圍，無論是賺、是賠，也無論是否有應納稅額，都應主動向國稅局申報，否則恐面臨處罰。

國稅局官員表示，最常發現的是民眾誤以為賣房賠售，就不用申報房地合一稅，被國稅局查獲後遭到罰鍰，本來不用繳稅，卻因為漏報而荷包失血。

北區國稅局表示，若符合《所得稅法》第4條之4規定，即適用房地合一稅課徵範圍，應依規定，在房地完成所有權移轉登記日次日、房屋使用權交易日次日或預售屋及其坐落基地交易日次日起算30日內，向戶籍所在地稽徵機關，辦理房屋土地交易所得申報，並檢附契約書影本及其他相關文件。

國稅局舉例，甲君2023年7月10日（所有權移轉登記日）以750萬元出售於2018年間取得房地，但未在房地所有權移轉登記日次日起算30日內申報個人房地合一稅，經國稅局查獲，除了補稅47萬餘元外，並處罰鍰23萬餘元。

國稅局表示，個人交易房地屬房地合一稅課稅範圍，無論盈虧、是否有應納稅額，都應依規定向稽徵機關辦理申報，若發現未在期限內申報，在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定調查人員調查前，應依《稅捐稽徵法》規定自動補報補繳稅款及加計利息，才能免罰。

國稅局提醒，自2016年元旦起，個人出售房屋土地需依「房地合一稅」規定申報，其交易所得額計算方式，是先將交易時成交價格減除原始取得成本，並扣除取得、改良及移轉過程中所支付的必要費用後，剩下餘額才是所得額。

國稅局 房地合一稅

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