聽新聞
0:00 / 0:00
長照機構有條件減免房地稅
台南市政府財政稅務局表示，財團法人以自有房地興辦長期照顧服務機構，且經主管機關許可設立，機構收費非以營利為目的、不違反長照目的等，可向地方稅捐稽徵機關申請減免房屋稅及地價稅。
財稅局表示，必須是長照機構主管機關，依《長期照顧服務法》許可設立的社區式、機構住宿式及綜合式服務類等三類長照機構，且機構收費非以營利為目的，且不違反長照目的，以及其會計帳簿與財務報表足證全部收益直接用於長照業務，才適用減免。另，如財團法人依據《老人福利法》所設立之老人養護中心、依據《護理人員法》所設立的護理之家，或是依據《身心障礙者權益保障法》所設立的教養院，皆非依據長期照顧服務法所設立之長照機構，不能減免房屋稅及地價稅。
財稅局提醒，房屋在每年3月22日前向當地主管稽徵機關申報免徵房屋稅，土地則應在每年9月22日前申請免徵地價稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言