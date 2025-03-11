快訊

恐慌性拋售…美股道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

南華早報：川習最快下月會面

聽新聞
0:00 / 0:00

公司車輛停駛 可線上辦理

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

交通部公路局昨（10）日開放法人車主可線上申請汽機車停駛，若公司有車輛因故暫時不使用，可採取線上辦理，才能暫時計徵汽車燃料使用費及使用牌照稅

公路局昨日表示，先前已推出「自然人車主申辦汽機車停駛線上服務」、「車牌報廢與繳銷線上申請服務」及「廢車回收一站通」等各項線上服務，去年已完成約20萬件申請案件，民眾不再受空間及時間限制，隨時隨地均可辦理。

公路局昨日從自然人擴大至法人車主，讓更多族群可使用「汽機車停駛線上服務」，大幅節省臨櫃洽公及往返公路監理機關時間。

公路局提醒，車輛因故暫時不使用，建議可辦理停駛登記，以暫停計徵汽車燃料使用費及使用牌照稅，不過若完成停駛登記車輛，不可行駛道路或於道路停車，若違規上路，將依法處汽車所有人3,600元以上10,800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。

交通部 牌照稅

延伸閱讀

公路局：即日起 法人車主可線上申辦車輛停駛

小心受騙！監理機關不會寄發通行費繳納通知單或簡訊

高雄輕軌半路停駛9分鐘「駕駛睡著了」 捷運公司道歉了

頭插鋼筋亡！南投少年無照騎車摔水溝 二審判國賠84萬

相關新聞

婚姻資產保全 三招教戰

婚姻不僅是感情，更是法律與財產的結合，當婚姻破裂，可能將牽動家族企業傳承。專家教戰家族企業三大招，包含提早規劃婚前協議、...

賣房賠錢 要報房地合一稅

財政部北區國稅局表示，房地合一稅制是採自行申報制，個人交易房屋、土地若屬於房地合一稅課徵範圍，無論是賺、是賠，也無論是否...

公司車輛停駛 可線上辦理

交通部公路局昨（10）日開放法人車主可線上申請汽機車停駛，若公司有車輛因故暫時不使用，可採取線上辦理，才能暫時計徵汽車燃...

長照機構有條件減免房地稅

台南市政府財政稅務局表示，財團法人以自有房地興辦長期照顧服務機構，且經主管機關許可設立，機構收費非以營利為目的、不違反長...

超徵稅收創新高！這些學者力挺：讓全民共享經濟成果

2024年我國稅收再創歷史新高，總額達3.76兆元，超徵規模高達5,283億元，租稅負擔率亦攀升至14.8%，學者們意見...

超徵稅收5,283億每人發一萬元？學者與綠委籲優先還債

2024年度全國稅收達3.76兆元，超出預算5,283億元，創下歷史新高，對於這筆超徵稅收的處理方式，學者們意見分歧，部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。