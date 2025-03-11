公司車輛停駛 可線上辦理

交通部公路局昨（10）日開放法人車主可線上申請汽機車停駛，若公司有車輛因故暫時不使用，可採取線上辦理，才能暫時計徵汽車燃料使用費及使用牌照稅。

公路局昨日表示，先前已推出「自然人車主申辦汽機車停駛線上服務」、「車牌報廢與繳銷線上申請服務」及「廢車回收一站通」等各項線上服務，去年已完成約20萬件申請案件，民眾不再受空間及時間限制，隨時隨地均可辦理。

公路局昨日從自然人擴大至法人車主，讓更多族群可使用「汽機車停駛線上服務」，大幅節省臨櫃洽公及往返公路監理機關時間。

公路局提醒，車輛因故暫時不使用，建議可辦理停駛登記，以暫停計徵汽車燃料使用費及使用牌照稅，不過若完成停駛登記車輛，不可行駛道路或於道路停車，若違規上路，將依法處汽車所有人3,600元以上10,800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。