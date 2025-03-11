聽新聞
0:00 / 0:00
公司車輛停駛 可線上辦理
交通部公路局昨（10）日開放法人車主可線上申請汽機車停駛，若公司有車輛因故暫時不使用，可採取線上辦理，才能暫時計徵汽車燃料使用費及使用牌照稅。
公路局昨日表示，先前已推出「自然人車主申辦汽機車停駛線上服務」、「車牌報廢與繳銷線上申請服務」及「廢車回收一站通」等各項線上服務，去年已完成約20萬件申請案件，民眾不再受空間及時間限制，隨時隨地均可辦理。
公路局昨日從自然人擴大至法人車主，讓更多族群可使用「汽機車停駛線上服務」，大幅節省臨櫃洽公及往返公路監理機關時間。
公路局提醒，車輛因故暫時不使用，建議可辦理停駛登記，以暫停計徵汽車燃料使用費及使用牌照稅，不過若完成停駛登記車輛，不可行駛道路或於道路停車，若違規上路，將依法處汽車所有人3,600元以上10,800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言