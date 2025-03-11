婚姻資產保全 三招教戰

婚姻不僅是感情，更是法律與財產的結合，當婚姻破裂，可能將牽動家族企業傳承。專家教戰家族企業三大招，包含提早規劃婚前協議、妥善選擇財產制度、適當運用法律工具，才能降低風險，確保個人與家族資產穩定。

資誠日前舉辦「關於婚姻，你該知道的資產保全」論壇，探討家族企業在婚前、婚姻中、婚變時該做好哪些準備，提出三大建議。

首先，普華商務法律事務所家事與高齡權益服務主持律師賴芳玉表示，婚姻與資產規劃應從婚前開始，特別是跨國婚姻或涉及跨境資產，更應事先訂立婚前協議，明確財產分配規則，夫妻感情融洽時不是問題，但一旦關係生變，每分錢都能成為爭點，白紙黑字約定才能確保權益。

第二，台灣分為法定財產制、分別財產制與共同財產制，選擇合適制度能降低婚姻變數對財務影響。

資誠家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛提醒，即使夫妻沒有離婚，仍可依民法規定，在分居六個月以上時向法院請求改用分別財產制。

第三，離婚方式包含協議、調解與裁判離婚，台灣有高達85%案件採協議離婚。賴芳玉提醒，無論何種方式，積極協商能有效降低風險並加速解決問題，若涉及跨國財產，應先確認哪個國家的夫妻財產制較為有利。

另外洪連盛提醒，若發現配偶有計畫性資產轉移或變形，應提高警覺，蒐集相關證據以防範惡意脫產，財產分配時，也應選擇具強制執行力的法律程序，並諮詢專業人士，以確保自身權益不受侵害。

資誠家族及企業永續辦公室協同主持律師鄭策允強調，家族企業更應提早因應婚姻變數，可透過閉鎖性公司或信託機制進行資產管理，降低婚姻變動對家族財產影響，而未成年子女的財產管理亦須提前規劃，透過生前信託或遺囑信託，確保子女未來的生活保障。