超徵稅收創新高！這些學者力挺：讓全民共享經濟成果

2024年我國稅收再創歷史新高，總額達3.76兆元，超徵規模高達5,283億元，租稅負擔率亦攀升至14.8%，學者們意見分歧，雖有專家認為應優先減債，但仍有部分專家支持「還稅於民」。

立法院財政委員會10日舉辦「稅收超徵還稅於民」第一次公聽會。國立台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，過去8年超徵累計已達2.12兆元，平均超徵率16.3%，顯示政府的預測誤差嚴重，不僅加重民眾租稅負擔，甚至造成「通膨稅」的問題。他認為，若不檢討稅制，應考慮「還稅於民」，讓超徵稅收回饋納稅人。

黃耀輝強調，雖然稅收連年超徵，但政府債務卻未減少，蔡政府2016年上任時，中央政府債務餘額為5.39兆元，預計2025年將增至6.01兆元，顯示財政壓力未見改善。

黃耀輝以「疫後特別預算」為例，編列3,800億元，卻僅1,400億元用於還稅於民，其餘資金則用來補貼台電、勞保等，未落實公營事業財務自負原則，導致財政負擔持續惡化。

政治大學經濟學系兼任教授林祖嘉則認為，政府應讓全民共享經濟成果，直接發放現金。台灣過去已多次發放消費券或現金，如3,000元消費券、三倍券、五倍券及6,000元現金等，若此次普發1萬元，所需經費約2,300億元，仍在可行範圍內，且超徵扣除還債後仍有2,400億元可供運用。

林祖嘉指出，新加坡自2021年起連年發放購物券，2023年為600新加坡幣，2024年更提高至800新加坡幣，作為全民共享經濟成長的政策。他認為，台灣政府亦應考慮建立制度化機制，例如當超徵達10%時部分用於還債，超過15%則優先普發現金，以確保財政運用透明且符合民意期待。

林祖嘉透露，據國民黨內部調查，支持「還稅於民」的民眾高達66.3%，不支持者僅29%，顯示社會對於政府回饋超徵稅收的高度期待。

中山大學政治經濟學系教授張其錄進一步分析，稅收超徵的主要來源是營所稅、綜所稅及證所稅，這些收入與企業獲利和投資市場表現息息相關，顯示企業及全民皆對經濟發展做出巨大貢獻。他認為，政府應秉持「取之於民、用之於民」的原則，適當回饋民眾，這不僅能刺激內需，也能提高政府施政滿意度。

張其錄提到，政府近年來舉債規模龐大，蔡政府執政期間，特別預算舉債已達2.2兆元，使得政府每年額外增加3,000至5,000億元的財政負擔。他建議政府在運用超徵稅收時，應在還債、還稅於民與公共建設投資之間取得平衡，並考慮財政效率與公平性，例如採取「普發現金但適度排富」的方式，以確保資源分配更具合理性。

超徵稅收顯示政府預算估計仍有改進空間。張其錄建議，政府應提升預算準確性，避免未來再度出現大規模超徵，並應建立稅收預測機制，例如委託獨立機構評估，提高財政運作的透明度與穩定性。

綜合學者意見，適當還稅於民不僅具備財政可行性，也符合公平與效率的原則，在國人稅負逐年增加的情況下，政府應審慎評估財政政策，使國家財政穩健發展，同時確保民眾能共享經濟成長的紅利。