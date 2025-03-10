超徵稅收5,283億每人發一萬元？學者與綠委籲優先還債

2024年度全國稅收達3.76兆元，超出預算5,283億元，創下歷史新高，對於這筆超徵稅收的處理方式，學者們意見分歧，部分支持「還稅於民」，但也有專家強調財政穩健，應優先減債與優化公共財政規劃。

立法院財政委員會10日舉辦「稅收超徵還稅於民」第一次公聽會，高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗認為，預算不可能精準，超徵與短徵都可能發生，這是財政運作的一部分，不值得過度渲染，納稅人依法繳稅，政府應妥善運用這筆資金，若政府真的希望減輕民眾負擔，只需「少收一點稅」，而非先徵後還，這樣不僅讓政府增加稽徵成本，還需額外付出行政資源發還現金，徒增公務浪費。

政治大學財政學系教授兼系主任陳國樑則指出，稅收超徵並不代表國家財政有餘裕，政府仍面臨債務壓力，稅收超出的原因，多半來自預算估計誤差，而政府財政資源仍然吃緊，稅收雖超預期，但債務餘額持續上升，顯示財政壓力未見紓解。

對於超徵稅收的運用，陳國樑建議，應優先用於還債，或減少當年度舉債需求，但不宜用於普發現金，因為「每發出1元，政府就需舉借1元新債」，這將使財政負擔轉嫁給未來世代，警告特別預算已成財政紀律破口，近年特別條例的常態化，恐進一步惡化財政體質。

台灣大學法律學院教授柯格鐘則認為，稅收與民眾所得並非對價關係，超徵稅收不宜直接返還給個人，而應優先用於減債與公共建設。他指出，超徵稅收來源包括經濟成長、營所稅與證交稅增加，以及房地合一稅1.0改制影響，顯示GDP成長並非唯一影響因素。

柯格鐘建議，與其發放現金，政府應強化社會安全網，如補強健保、預防詐騙，並因應未來可能的經濟衝擊，確保財政穩健，為子孫負責。

逢甲大學會計學系教授伍大開則提出具體改革方向，他主張政府應強化稅收預測機制，除了由財政主管機關估算，還可委託民間機構進行獨立預測，透過多方評估，提高準確度。他建議，應法制化超徵稅收用途，避免稅收運用不當，引發爭議。

民進黨立委李坤城也強調，稅收超出預期，是因經濟成長帶動，而非政府刻意超徵，稅收運用仍須依照《預算法》與《公共債務法》辦理，2024年課稅收入雖超出預算5,283億元，但資金仍需依程序編列，最快7月底才能決定用途。

李坤城直言，若在野黨希望以「還稅於民」來救罷免，時間上恐來不及，政府應優先減債還本，而非貿然普發現金，以確保財政穩定發展。

部分學者支持「還稅於民」，但也有專家認為，應優先用於減債、健全社會安全網、強化公共建設，並建立更精準的稅收預測機制，以確保財政運用合理、透明，避免未來財政負擔進一步惡化。