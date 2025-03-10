免牌照稅車籍遷移 要重辦

台中市稅務局表示，民眾若將免牌照稅車輛（如身心障礙者名下車輛）車籍遷移至外縣市，記得要向新車籍所在地稅捐稽徵機關重新申請免稅，才能延續優惠。

稅務局以身障者免稅車輛為例，林小姐名下有輛供同戶籍身心障礙家屬使用車輛，原本在彰化享有免徵牌照稅，但全家搬遷至台中並辦理車籍變更後，卻收到稅單，令她相當困惑。

稅務局表示，依規定，身障者名下無車輛或駕照，可由配偶或同戶籍二親等內親屬所有且供其使用的車輛免徵牌照稅，當車輛車籍轉移至其他縣市時，必須向新車籍所在地稅捐稽徵機關重新提出申請，只要車輛仍供身障者使用且車主與身障者遷入時即同一戶籍，就可自車籍變更日起延續免徵牌照稅。