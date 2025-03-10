新聞中的法律／AI 帶來法律與倫理新課題

生成式AI快速發展，將改變世界。在AI應用發展同時，亦衍生許多法律與倫理新課題。世界各國正討論AI法草案及框架，台灣亦預告AI基本法草案，歐盟AI法草案已發展出風險分級監理策略，將來有望成為台灣AI監理基本框架。

AI帶來法律與倫理新課題，例如，AI變臉很容易，如何預防AI詐騙；未來AI完成著作是否有著作權；以及AI可能造成歧視。

以就業歧視來講，現已有不少案例，例如2016年美國勞動部指控Palantir涉及自2010起長達18個月期間，在AI履歷審查、面試等關卡淘汰掉亞裔求職者，儘管他們資格與白人求職者相當。

2014年亞馬遜機器學習團隊開發審核求職者履歷自動化系統，但發現因模型訓練所提供資料多為男性聘雇紀錄，導致「女性」一詞出現時系統就會扣分，後來公司棄用該系統。

這凸顯出，AI訓練資料都是真實，演算法也是中性，但訓練出來的AI卻帶有偏見。人資的AI是被列為高風險，凡是AI來判斷人類的系統，都不建議使用，包括人資AI面試。

隨著AI發展，世界各國正討論AI法草案及框架。歐盟是採風險導向之監理政策，將使用AI風險分級，主要分四級：不可接受風險、高風險、有限風險、低風險／極小風險。

針對不可接受風險，則禁止使用AI；若是高風險，可用AI，但須在政府監管、認證下使用；有限風險等級，則要有透明化義務，例如客服必須揭露是AI服務，並且提供拒絕權；低風險和極小風險則無義務之規範。

何謂不可接受風險，依歐盟規範，有四方面。一、透過影響人類潛意識、操控人類行為、且可能對人類身心造成傷害；二、利用人類年齡、身心障礙等方面弱點，操縱其行為，且可能對人類身心造成傷害；三、直接或間接被公務機關用於社會評量目的，且可能對特定個人或族群造成不公正影響；四、在公共場所為執法目的執行即時遠程生物特徵辨識。

高風險則有八項。一是對自然人生物特徵辨識；二是關鍵基礎設施的管理與運作；三、教育和職業訓練；四、聘雇及員工管理；五、重要私部門服務和公共服務取得；六、刑事執法；七、移民、難民和邊境管制；八、司法和民主進程。

像是私部門AI面試，就必須取得歐盟CE認證才可進行。此外很多企業會想以「刷臉」取代員工出勤紀錄「刷卡」究竟可不可以？且在AI時代下，收集員工指紋、臉部資料，是可以進行AI訓練，惟這些都是很敏感的個資。

國內企業也曾提出此議題，最後國發會決議是認為，臉部是員工個資，若員工不同意，就不能用。但職場上老闆相對強勢下，那個員工敢不簽同意函？在歐盟，即便是員工同意、並且有員工的同意函，刷臉取代刷卡，還是很有可能被註銷。

台灣預告「AI基本法」草案，還只是AI監管工作分配表，其中明定數發部應參考國際標準或規範發展AI資訊安全保護、風險分級與管理，推動與國際介接之AI風險與管理。以目前國際發展，歐盟將AI風險分成四級，也可望會是將來台灣採用的框架。

（本文由達文西個資暨高科技法律事務所長葉奇鑫口述，記者江睿智整理）