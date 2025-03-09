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2月證交稅收 有望回升

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

財政部將於11日公布2月稅收統計，將聚焦觀察證交稅變化。從上月公布的元月稅收表現來看，證交稅因春節連假、台股交易天數減少，年增率中止連20紅，轉為負成長，而2月工作天數增加四天，是否有助證交稅回歸正成長軌道，將是觀察重點。

此外去年底以來，房市表現降溫，連帶拖累房市交易相關稅收，包含房地合一稅、契稅、土增稅，元月表現也不佳，均呈年月雙減，2月相關稅收走勢也受矚目。

財政部表示，今年元月適逢春節長假，多項稅目較去年同月下滑，包含與股市開盤連動的證交稅，及房市相關稅收包含土增稅、契稅、房地合一稅等，都受工作天數影響而呈負成長。

而元月台股盤勢上下震盪，從成交量觀察，元月上市櫃股票日均成交值4,076億元，年增17%，成交量其實是放大，以工作日平均每日證交稅來看，元月平均每日入帳11億元，較去年同月每日8.7億元成長二成六，但同時受春節假期影響，元月台股交易日僅15天，較去年同月減少七天，使元月證交稅下滑至165億元，年減13.7％，終結連20月正成長。

換言之，元月台股雖震盪，但主要影響證交稅因素還是在於交易天數，2月交易天數增加，對證交稅來說是正向效果。

財政部官員表示，若要透過證交稅觀察股市交投情形，至少要等到2月或3月累計稅收再來觀察會更為精準。

房市相關稅收方面，元月因春節連假，工作天數減少，加上長假出國潮，都可能導致民眾放緩看屋、購屋腳步；去年新青安貸款激發首購熱潮，拉高比較基期，後來又因央行祭出第七波信用管制，打炒房持續發酵，房市交易相關稅收受到影響。

元月個人房地合一稅共實徵20億元，月減79.1％，年減33.3%；元月土增稅實徵62億元，月減13.2％，年減25.4％；元月契稅實徵10億元，月減42.8％，年減37.8％。

台股 證交稅

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