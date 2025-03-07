還稅於民發現金？主計總處書面報告提前曝光

下周一立法院財政委會將舉行「稅收超徵還稅於民」公聽會，主計總處書面報告7日提前曝光，強調稅收實徵數超過預算數額，不代表當年度財政有餘，須先彌平差短，並扣除法定還本，才是政府可用財源。

同時，主計總處還認為，收支賸餘應優先用於償債或留供未來重大政事支出，且考量保留政策彈性，普發現金不宜常態性辦理。

去年度國家稅收實徵數再創新高，國民黨主張全民普發現金一萬元，並端出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，立法院會今天上午處理報告事項時，朝野立委未提出異議，此案經宣讀後交付立法院經濟、財政二委員會審查。

立法院財政委員會預計於10日舉辦「稅收超徵還稅於民公聽會」，主計總處書面報告今天提前曝光，透過四點說明表達立場。

首先，主計總處指出，以112年度中央政府總決算為例，稅收實徵數超過預算數2,934億元，連同其他歲入及歲出併同考量，歲入歲出賸餘2,790億元，經扣除債務還本1,260億元，產生收支賸餘1,530億元。因此，112年度總預算歲入歲出雖有賸餘，惟因特別預算尚有差短，仍須以舉借債務支應。

其二，主計總處還提到，依財政部初估決算，113年全國稅課收入3兆7,619億元，較預算數增加5,283億元，包括中央政府增加3,757億元、地方政府增加802億元、撥入中央特種基金724億元，其中中央稅課收入增加3,757億元部分，連同其他歲入及歲出，並扣除債務還本後，產生的收支賸餘須在114年7月底審計部審定後，透過預算程序納編預算方可運用。

第三，該份書面報告還指出，中央政府近13個會計年度決算結果(100至112年度)，其中七個年度，主要因經濟動能持續成長，稅收實徵數超過預期，而有收支賸餘，平均約1,000億元，其餘六個年度則無收支賸餘，須以舉債等財源彌平，考量稅收實徵數受經濟景氣循環影響具不穩定性，非每年均有賸餘。因此，收支賸餘仍應優先用於償債或留供因應未來重大政事支出，不宜將普發現金納入預算法，作為常態性辦理項目。

第四，主計總處也說明，如果將稅課收入實徵數超過預算數的額度，納入預算法常態化規範限定用途，主計總處認為，恐無法保持彈性，因應外在環境變化及國家重點施政項目。

主計總處舉例，稅收實徵數超過預算數的額度，如果在預算法明定限制用於普發現金及其他項目，當發生重大災變或疫情時，相關額度就沒辦法優先因應災害或疫情。