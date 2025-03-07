連續繼承免稅 有條件
財政部北區國稅局表示，《遺產及贈與稅法》規定，親人短期內相繼去世，而發生連續繼承情形時，在前五年內第一次繼承時已經繳納過遺產稅，同筆財產可免再計入遺產總額課稅。
北區國稅局強調，這項規定僅適用於該財產「已完納遺產稅」，若原本未達課稅標準，則仍須併入遺產總額計算，可能影響最終應納稅額。
舉例來說，小明的母親與父親在五年內相繼去世，他在申報父親遺產稅時，將父親繼承自母親的一筆土地列為「不計入遺產總額」財產，經稽徵機關查核發現，小明的母親因遺產總額未達課稅標準，當時獲得免稅證明，並未實際繳納遺產稅，依規定，這筆土地應併入父親的遺產總額計稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言