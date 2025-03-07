相鄰屋打通 可享自住優稅

財政部昨（6）日發布解釋令，若相鄰房屋打通或合併使用，即使戶籍只設在其中一戶，只要符合自住條件，仍可適用自住住家用房屋稅率1.2%，但此情況仍屬兩戶房屋，無法適用單一自住1%優惠稅率。

「囤房稅2.0」去年7月上路，今年5月開徵。財政部昨日發布解釋令，若房屋所有人或使用權人（含土地設定地上權）本人、配偶或直系親屬擁有相鄰兩間房屋，並將其打通或合併使用，但僅在其中一戶設立戶籍，只要符合條件，仍可適用自住住家用稅率課徵房屋稅。

三大條件包括，第一，無出租或營業用途，且供本人、配偶或直系親屬實際居住；第二，本人、配偶及未成年子女名下的住家用房屋，全國合計不超過三戶；第三，房屋須依「戶數認定辦法」計算，未辦理建物合併者，仍以兩戶計算。

舉例來說，若夫妻各自擁有一戶相鄰房屋，並將兩戶打通使用，雖然戶籍僅設在其中一戶，只要符合其他自住條件，仍可適用1.2%自住住家用房屋稅率，不過此情況仍屬兩戶房屋，無法適用單一自住1%優惠稅率。